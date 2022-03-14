https://arabic.sputniknews.com/20220314/بينيت-يبحث-مع-بوتين-آخر-تطورات-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1059903637.html
بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية
بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:59+0000
2022-03-14T17:59+0000
2022-03-14T17:59+0000
روسيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050515941_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_90ee7a3ad97b7d501b90c5fc41749719.jpg
كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك".ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".وأضافت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.وهذه المحادثة الهاتفية الخامسة من نوعها بين بوتين وبينيت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا لحماية دونباس، بالإضافة إلى ذلك، استضاف الكرملين في 5 آذار/ مارس، اجتماعا بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل، حيث ناقشا أيضا جوانب مختلفة من الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحكومة-الروسية-تدرس-مشروع-وقف-تصدير-الحبوب-من-روسيا-حتى-نهاية-يونيو-1059898706.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تغطية-مباشرة-اليوم-التاسع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059867777.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050515941_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f55f12b113b4e3be49ab187e42d5f73a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إسرائيل
بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية
تابعنا عبر
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.
كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".
ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك".
ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".
وأضافت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.
وهذه المحادثة الهاتفية الخامسة من نوعها بين بوتين وبينيت
، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا لحماية دونباس، بالإضافة إلى ذلك، استضاف الكرملين في 5 آذار/ مارس، اجتماعا بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل، حيث ناقشا أيضا جوانب مختلفة من الوضع في أوكرانيا.