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بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية
بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:59+0000
2022-03-14T17:59+0000
روسيا
إسرائيل
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كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك".ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".وأضافت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.وهذه المحادثة الهاتفية الخامسة من نوعها بين بوتين وبينيت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا لحماية دونباس، بالإضافة إلى ذلك، استضاف الكرملين في 5 آذار/ مارس، اجتماعا بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل، حيث ناقشا أيضا جوانب مختلفة من الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحكومة-الروسية-تدرس-مشروع-وقف-تصدير-الحبوب-من-روسيا-حتى-نهاية-يونيو-1059898706.html
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روسيا, إسرائيل

بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

17:59 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.
كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".
مبنى الحكومة الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
الحكومة الروسية تدرس مشروع وقف تصدير الحبوب من روسيا حتى نهاية يونيو
16:24 GMT
ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك".
ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".
وأضافت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
17:58 GMT
وهذه المحادثة الهاتفية الخامسة من نوعها بين بوتين وبينيت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا لحماية دونباس، بالإضافة إلى ذلك، استضاف الكرملين في 5 آذار/ مارس، اجتماعا بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل، حيث ناقشا أيضا جوانب مختلفة من الوضع في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:58 GMT
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