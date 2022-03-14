https://arabic.sputniknews.com/20220314/بينيت-يبحث-مع-بوتين-آخر-تطورات-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1059903637.html

بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T17:59+0000

2022-03-14T17:59+0000

2022-03-14T17:59+0000

روسيا

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050515941_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_90ee7a3ad97b7d501b90c5fc41749719.jpg

كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك".ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".وأضافت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة الحوار.وهذه المحادثة الهاتفية الخامسة من نوعها بين بوتين وبينيت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا لحماية دونباس، بالإضافة إلى ذلك، استضاف الكرملين في 5 آذار/ مارس، اجتماعا بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء إسرائيل، حيث ناقشا أيضا جوانب مختلفة من الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/الحكومة-الروسية-تدرس-مشروع-وقف-تصدير-الحبوب-من-روسيا-حتى-نهاية-يونيو-1059898706.html

https://arabic.sputniknews.com/20220314/تغطية-مباشرة-اليوم-التاسع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059867777.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, إسرائيل