https://arabic.sputniknews.com/20220314/تحرير-فولنوفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1059870915.html

تحرير فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية

تحرير فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية

في فولنوفاخا، التي حررتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة الماضي، من القوميين الأوكرانيين، لم يبق مبنى واحد سليمًا بسبب قصف القوات الأوكرانية، وكان... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:29+0000

2022-03-14T09:29+0000

2022-03-14T10:23+0000

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ورد سابقًا، أن الكتائب القومية الأوكرانية قصفت مرارًا المناطق السكنية في فولنوفاخا. كما منع القوميون الأوكرانيون إجلاء المدنيين من المدينة، واختبأوا وراءهم كـ "درع بشري". وتم تسجيل حالة إعدام مدنيين حاولوا مغادرة المدينة حاملين علما أبيض.وقال الصحفي أن "خط أنابيب الغاز مشتعل، ولا يوجد مبنى واحد سليم في فولنوفاخا، والدمار هائل. المقاومة كانت عنيدة، ويمكن رؤيتة آثارها، كما لا يزال إطلاق النار مسموعا".تحدث المراسل مع السكان المحليين الذين خرجوا من قبو منزلهم المكون من طابق واحد بعد المعركة (في فولنوفاخا، أغلب منازل المنطقة تتكون من طابق واحد وطابقين).قالت فتاتان إنهما كانتا خائفتين، لكن القتال في القرية نفسها لم يستمر طويلا، ربما 20 دقيقة فقط. وأشارتا إلى أنه ليس لديهما طعام، وكانتا تأملان في أن يطعمهما جنود جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت امرأة من السكان المحليين: "انتهى القصف. يبدو لي أن هذه الليلة كانت الأكثر هدوءًا بشكل عام".

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