تحرير فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:29 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 14.03.2022)
في فولنوفاخا، التي حررتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الجمعة الماضي، من القوميين الأوكرانيين، لم يبق مبنى واحد سليمًا بسبب قصف القوات الأوكرانية، وكان الدمار هائلاً، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية من موقع الأحداث.
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوراامرأة تسير على خلفية مبنى تعرض لإطلاق قذائف في حي سيفيرني، في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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اامرأة تسير على خلفية مبنى تعرض لإطلاق قذائف في حي سيفيرني، في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورجنود من قوات دونيتسك الشعبية في فولنوفاخا، 12 مارس 2022
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جنود من قوات دونيتسك الشعبية في فولنوفاخا، 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من قوات دونيتسك الشعبية يرفعون علم جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من مبنى إدارة المدينة في فولنوفاخا، 12 مارس/آذار 2022
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جنود من قوات دونيتسك الشعبية يرفعون علم جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من مبنى إدارة المدينة في فولنوفاخا، 12 مارس/آذار 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تقف بجوار منزلها الذي تعرض لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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امرأة تقف بجوار منزلها الذي تعرض لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمواطنون يقفون وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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مواطنون يقفون وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمستشفى محلي في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمستشفى محلي في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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مواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوراشاب يسير على خلفية لافتة كتب عليها "أنا أحب فولنوفاخا" في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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اشاب يسير على خلفية لافتة كتب عليها "أنا أحب فولنوفاخا" في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود قوات جمهورية دونيتسك العشبية يجلس وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك العشبية يجلس وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تحمل كلبها وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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امرأة تحمل كلبها وسط الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأهالي المدينة ينظفون الشوارع من أثار الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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أهالي المدينة ينظفون الشوارع من أثار الدمار الذي سببته القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود الأحرار" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
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أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود الأحرار" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
ورد سابقًا، أن الكتائب القومية الأوكرانية قصفت مرارًا المناطق السكنية في فولنوفاخا. كما منع القوميون الأوكرانيون إجلاء المدنيين من المدينة، واختبأوا وراءهم كـ "درع بشري". وتم تسجيل حالة إعدام مدنيين حاولوا مغادرة المدينة حاملين علما أبيض.
وقال الصحفي أن "خط أنابيب الغاز مشتعل، ولا يوجد مبنى واحد سليم في فولنوفاخا، والدمار هائل. المقاومة كانت عنيدة، ويمكن رؤيتة آثارها، كما لا يزال إطلاق النار مسموعا".
تحدث المراسل مع السكان المحليين الذين خرجوا من قبو منزلهم المكون من طابق واحد بعد المعركة (في فولنوفاخا، أغلب منازل المنطقة تتكون من طابق واحد وطابقين).
قالت فتاتان إنهما كانتا خائفتين، لكن القتال في القرية نفسها لم يستمر طويلا، ربما 20 دقيقة فقط. وأشارتا إلى أنه ليس لديهما طعام، وكانتا تأملان في أن يطعمهما جنود جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت امرأة من السكان المحليين: "انتهى القصف. يبدو لي أن هذه الليلة كانت الأكثر هدوءًا بشكل عام".