https://arabic.sputniknews.com/20220314/تحطم-ثاني-طائرة-مقاتلة-في-تايوان-خلال-3-أشهر-1059867701.html
تحطم ثاني طائرة مقاتلة في تايوان خلال 3 أشهر
تحطم ثاني طائرة مقاتلة في تايوان خلال 3 أشهر
أفاد المكتب الرئاسي في تايوان بتحطم مقاتلة من طراز ميراج 2000، وسقوطها في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، اليوم الاثنين، وتم إنقاذ الطيار حيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T05:21+0000
2022-03-14T05:21+0000
2022-03-14T05:21+0000
أخبار تايوان
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هذا ثاني حادث من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون ثلاثة أشهر في تايوان.وقال المكتب الرئاسي إن الطائرة وهي فرنسية الصنع كانت في مهمة تدريبية من قاعدة تشيهانج الجوية في تايتونج، وأُنقذ الطيار بسلام بعد هبوطه بالمظلة.وأضاف في بيان أن التحقيق مستمر لمعرفة سبب الحادث.كانت تايوان قد تسلمت أول دفعة من طائرات ميراج في عام 1997.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت القوات الجوية التدريب القتالي لأسطولها من طراز "إف-16"، بعد تحطم طائرة مقاتلة جرى تحديثها في الآونة الأخيرة وسقوطها في البحر، مما أسفر عن مقتل الطيار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان
تحطم ثاني طائرة مقاتلة في تايوان خلال 3 أشهر
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أفاد المكتب الرئاسي في تايوان بتحطم مقاتلة من طراز ميراج 2000، وسقوطها في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، اليوم الاثنين، وتم إنقاذ الطيار حيا.
هذا ثاني حادث من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون ثلاثة أشهر في تايوان.
وقال المكتب الرئاسي إن الطائرة وهي فرنسية الصنع كانت في مهمة تدريبية من قاعدة تشيهانج الجوية في تايتونج، وأُنقذ الطيار بسلام بعد هبوطه بالمظلة.
وأضاف في بيان أن التحقيق مستمر لمعرفة سبب الحادث.
كانت تايوان قد تسلمت أول دفعة من طائرات ميراج في عام 1997.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت القوات الجوية التدريب القتالي لأسطولها من طراز "إف-16"، بعد تحطم طائرة مقاتلة جرى تحديثها في الآونة الأخيرة وسقوطها في البحر، مما أسفر عن مقتل الطيار.