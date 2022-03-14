https://arabic.sputniknews.com/20220314/تدريبات-دفاعية-مشتركة-للقوات-الخاصة-الأردنية-والنرويجية--1059868868.html
تدريبات دفاعية مشتركة للقوات الخاصة الأردنية والنرويجية
تدريبات دفاعية مشتركة للقوات الخاصة الأردنية والنرويجية
أجرت مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية تمارين دفاعية مشتركة مع القوات الخاصة النرويجية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T06:43+0000
2022-03-14T06:43+0000
2022-03-14T06:43+0000
أخبار الأردن
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وحضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التمارين المشتركة، التي عقدت على مدى يومين تزامنا مع زيارته للنرويج، بحسب موقع "عمون"، يوم الأحد.واشتملت التدريبات على تمارين بحرية وتعبوية متخصصة، في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين.والتقى الملك في النرويج، يوم السبت، قائد القوات الخاصة النرويجية اللواء تورجير جراترود.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وتطوير الأنظمة الدفاعية المستخدمة، إضافة إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الخارجية-الأردنية-لمواطنيها-المقيمين-في-أوكرانيا-الأوضاع-الأمنية-تتغير-بسرعة-1059868346.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
تدريبات دفاعية مشتركة للقوات الخاصة الأردنية والنرويجية
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أجرت مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية تمارين دفاعية مشتركة مع القوات الخاصة النرويجية.
وحضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التمارين المشتركة، التي عقدت على مدى يومين تزامنا مع زيارته للنرويج، بحسب موقع "عمون"
، يوم الأحد.
واشتملت التدريبات على تمارين بحرية وتعبوية متخصصة، في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين.
والتقى الملك في النرويج، يوم السبت، قائد القوات الخاصة النرويجية اللواء تورجير جراترود.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وتطوير الأنظمة الدفاعية المستخدمة، إضافة إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.