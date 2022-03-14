https://arabic.sputniknews.com/20220314/تركيا-في-غنى-عن-باتريوت-الأمريكية-أمنها-تضمنه-صواريخ-من-صنع-محلي-وروسي-1059872824.html
تركيا في غنى عن "باتريوت" الأمريكية: أمنها تضمنه صواريخ من صنع محلي وروسي
تركيا في غنى عن "باتريوت" الأمريكية: أمنها تضمنه صواريخ من صنع محلي وروسي
أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن بلاده لا تحتاج إلى وسائط الدفاع الجوي الأمريكية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:16+0000
2022-03-14T08:16+0000
2022-03-14T08:16+0000
رصد عسكري
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ولم تعد تركيا تبحث إمكانية استيراد صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصلت على منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الصناعات الدفاعية التركية قال في الحديث للصحفيين في مدينة أنطاليا التركية، إن تركيا لم تعد تهتم بمنظومات "باتريوت" الأمريكية بعد أن حصلت قواتها على وسائط الدفاع الجوي من صنع محلي ومنظومات "إس-400" الروسية.وأشار إلى أن "إس-400" تعد واحدة من أفضل وسائط الدفاع الجوي في العالم.وأكد أن من الضروري أن تملك الدولة ما يحميها من الهجوم الجوي.وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية عن وسائط الدفاع الجوي المستوردة من روسيا إن تركيا وروسيا لا تواجهان صعوبات في تنفيذ اتفاقية توريد منظومات "إس-400" لتركيا، مشيرا إلى أن كلا من الطرفين عازم على تسديد الالتزامات الناشئة من الاتفاقية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تركيا في غنى عن "باتريوت" الأمريكية: أمنها تضمنه صواريخ من صنع محلي وروسي
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أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن بلاده لا تحتاج إلى وسائط الدفاع الجوي الأمريكية.
ولم تعد تركيا تبحث إمكانية استيراد صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصلت على منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن رئيس الصناعات الدفاعية التركية قال في الحديث للصحفيين في مدينة أنطاليا التركية، إن تركيا لم تعد تهتم بمنظومات "باتريوت" الأمريكية بعد أن حصلت قواتها على وسائط الدفاع الجوي من صنع محلي ومنظومات "إس-400" الروسية.
وأشار إلى أن "إس-400" تعد واحدة من أفضل وسائط الدفاع الجوي في العالم.
وأكد أن من الضروري أن تملك الدولة ما يحميها من الهجوم الجوي.
وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية عن وسائط الدفاع الجوي المستوردة من روسيا إن تركيا وروسيا لا تواجهان صعوبات في تنفيذ اتفاقية توريد منظومات "إس-400" لتركيا، مشيرا إلى أن كلا من الطرفين عازم على تسديد الالتزامات الناشئة من الاتفاقية.