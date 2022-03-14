https://arabic.sputniknews.com/20220314/تركي-آل-الشيخ-يغرد-عن-الموت-ويتحدث-عن-أمنيته-في-الحياة-1059908079.html
تركي آل الشيخ يغرد عن الموت ويتحدث عن أمنيته في الحياة
تركي آل الشيخ يغرد عن الموت ويتحدث عن أمنيته في الحياة
لقيت تغريدة نشرها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تفاعلا واسعا بعدما تحدث فيها عن موعد موته. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T20:52+0000
2022-03-14T20:52+0000
2022-03-14T21:04+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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وتضمنت التغريدة صورة لتركي آل الشيخ علق عليها بحديثه عن الموت وعن أنه يريد أن يعيش بطريقته.وكتب: "سأموت عندما يحين الوقت لموتي… فدعوني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها".وتم تداول تغريدة تركي آل الشيخ بين متابعيه على نطاق واسع، خاصة أنه كان يتحدث في وقت سابق عن إجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.وكان الفنان السعودي خالد عبد الرحمن من أبرز المعلقين على تدوينة آل الشيخ داعيا له بالعافية وأن يعود إلى أهله ووطنه في أحسن حال، بينما قالت الفنانة السورية أصالة، إنها تتمنى له أن يعيش كما يشاء.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار السعودية اليوم
تركي آل الشيخ يغرد عن الموت ويتحدث عن أمنيته في الحياة
20:52 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 21:04 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
لقيت تغريدة نشرها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تفاعلا واسعا بعدما تحدث فيها عن موعد موته.
وتضمنت التغريدة صورة لتركي آل الشيخ علق عليها بحديثه عن الموت وعن أنه يريد أن يعيش بطريقته.
وكتب: "سأموت عندما يحين الوقت لموتي… فدعوني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها
".
وتم تداول تغريدة تركي آل الشيخ بين متابعيه على نطاق واسع، خاصة أنه كان يتحدث في وقت سابق عن إجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الفنان السعودي خالد عبد الرحمن من أبرز المعلقين على تدوينة آل الشيخ
داعيا له بالعافية وأن يعود إلى أهله ووطنه في أحسن حال، بينما قالت الفنانة السورية أصالة، إنها تتمنى له أن يعيش كما يشاء.