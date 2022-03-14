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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تغطية-مباشرة-اليوم-التاسع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059867777.html
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T05:23+0000
2022-03-14T05:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:23 GMT 14.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:01 GMT 14.03.2022
مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية يعلن عن إجلاء 86 شخصا من بينهم 15 طفلا، يوم أمس، من ماريوبول وضواحيها إلى منطقة نوفوازوفسكي.
05:55 GMT 14.03.2022
الطائرات الهجومية الروسية تدمر مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لتدمير مستودع للذخيرة تابع للجيش الأوكراني، باستخدام مقاتلات من طراز "سو-25".
05:43 GMT 14.03.2022
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية استهدفت منطقتين سكنيتين بجمهورية دونيتسك الشعبية بـ25 قذيفة في الساعة 8.23 من صباح اليوم.
05:22 GMT 14.03.2022
الدفاع الروسية: انتشار دخان سام في دونيتسك نتيجة أعمال تخريبية لكتائب أوكرانية داخل مصنع كيماويات
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كتائب يمينية متطرفة منسحبة، قامت باستفزازات في مصنع للكيماويات في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية.
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