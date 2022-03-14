https://arabic.sputniknews.com/20220314/تغطية-مباشرة-اليوم-التاسع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059867777.html
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T05:23+0000
2022-03-14T05:23+0000
2022-03-14T05:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059103175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd994cc5bc59f3a446f355c55e1973e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059103175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3566408445029707b16ce52f0453193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تابعنا عبر
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية يعلن عن إجلاء 86 شخصا من بينهم 15 طفلا، يوم أمس، من ماريوبول وضواحيها إلى منطقة نوفوازوفسكي.
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لتدمير مستودع للذخيرة تابع للجيش الأوكراني، باستخدام مقاتلات من طراز "سو-25".
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية استهدفت منطقتين سكنيتين بجمهورية دونيتسك الشعبية بـ25 قذيفة في الساعة 8.23 من صباح اليوم.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كتائب يمينية متطرفة منسحبة، قامت باستفزازات في مصنع للكيماويات في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية.