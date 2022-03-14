https://arabic.sputniknews.com/20220314/توماس-توخيل-يتعهد-بالبقاء-مع-تشيلسي-حتى-نهاية-الموسم-1059895285.html
توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إنه مصر على البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه واللاعبين يقاتلون من أجل العاملين في النادي، الذي يواجه... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:23+0000
2022-03-14T15:23+0000
2022-03-14T15:23+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي بسبب "علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقال بيتر تشيك، المستشار الفني للنادي أنه يتم التعامل مع الأمور وفقا لتطورات الوضع، رغم وجود قيود مستمرة.وأكد توخيل لجماهير تشيسلي أنه لن يتركهم وحدهم، بالقول: "بقائي حتى نهاية الموسم لا شك فيه"، مضيفا: "علينا أن ننتظر لأن كل شيء يمكن أن يتغير".ولفت مدرب تشيلسي إلى أن هناك مئات الأشخاص الذين يواجهون تهديدا كبيرا وهم قلقون بشأن مستقبلهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نصر على تحمل المسؤولية تجاههم لحماية وظائفهم داخل النادي بعدما تعرض له من عقوبات.ورغم تداعيات العقوبات على النادي إلا أنه حصل على ترخيص للاستمرار في العمل رغم تجميد أصول الملياردير الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تجميد-الحسابات-المصرفية-لنادي-تشيلسي-الإنجليزي-لكرة-القدم-1059784461.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
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قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إنه مصر على البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه واللاعبين يقاتلون من أجل العاملين في النادي، الذي يواجه عقوبات من الحكومة البريطانية.
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي بسبب "علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما ذكرته
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقال بيتر تشيك، المستشار الفني للنادي أنه يتم التعامل مع الأمور وفقا لتطورات الوضع، رغم وجود قيود مستمرة.
وأكد توخيل لجماهير تشيسلي أنه لن يتركهم وحدهم، بالقول: "بقائي حتى نهاية الموسم
لا شك فيه"، مضيفا: "علينا أن ننتظر لأن كل شيء يمكن أن يتغير".
ولفت مدرب تشيلسي إلى أن هناك مئات الأشخاص الذين يواجهون تهديدا كبيرا وهم قلقون بشأن مستقبلهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نصر على تحمل المسؤولية تجاههم لحماية وظائفهم داخل النادي بعدما تعرض له من عقوبات
.
ورغم تداعيات العقوبات على النادي إلا أنه حصل على ترخيص للاستمرار في العمل رغم تجميد أصول
الملياردير الروسي.