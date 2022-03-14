عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/توماس-توخيل-يتعهد-بالبقاء-مع-تشيلسي-حتى-نهاية-الموسم-1059895285.html
توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم
قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إنه مصر على البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه واللاعبين يقاتلون من أجل العاملين في النادي، الذي يواجه... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:23+0000
2022-03-14T15:23+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047612044_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_2e57fb618249ebbbb4f58f221dc6bbed.jpg
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي بسبب "علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقال بيتر تشيك، المستشار الفني للنادي أنه يتم التعامل مع الأمور وفقا لتطورات الوضع، رغم وجود قيود مستمرة.وأكد توخيل لجماهير تشيسلي أنه لن يتركهم وحدهم، بالقول: "بقائي حتى نهاية الموسم لا شك فيه"، مضيفا: "علينا أن ننتظر لأن كل شيء يمكن أن يتغير".ولفت مدرب تشيلسي إلى أن هناك مئات الأشخاص الذين يواجهون تهديدا كبيرا وهم قلقون بشأن مستقبلهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نصر على تحمل المسؤولية تجاههم لحماية وظائفهم داخل النادي بعدما تعرض له من عقوبات.ورغم تداعيات العقوبات على النادي إلا أنه حصل على ترخيص للاستمرار في العمل رغم تجميد أصول الملياردير الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/تجميد-الحسابات-المصرفية-لنادي-تشيلسي-الإنجليزي-لكرة-القدم-1059784461.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047612044_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_422931577d2a2d9e5bec111dfdc5dd33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

توماس توخيل يتعهد بالبقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم

15:23 GMT 14.03.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل
مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
تابعنا عبرGoogle news
قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إنه مصر على البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه واللاعبين يقاتلون من أجل العاملين في النادي، الذي يواجه عقوبات من الحكومة البريطانية.
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي بسبب "علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقال بيتر تشيك، المستشار الفني للنادي أنه يتم التعامل مع الأمور وفقا لتطورات الوضع، رغم وجود قيود مستمرة.
وأكد توخيل لجماهير تشيسلي أنه لن يتركهم وحدهم، بالقول: "بقائي حتى نهاية الموسم لا شك فيه"، مضيفا: "علينا أن ننتظر لأن كل شيء يمكن أن يتغير".
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تجميد الحسابات المصرفية لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم
11 مارس, 19:39 GMT
ولفت مدرب تشيلسي إلى أن هناك مئات الأشخاص الذين يواجهون تهديدا كبيرا وهم قلقون بشأن مستقبلهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نصر على تحمل المسؤولية تجاههم لحماية وظائفهم داخل النادي بعدما تعرض له من عقوبات.
ورغم تداعيات العقوبات على النادي إلا أنه حصل على ترخيص للاستمرار في العمل رغم تجميد أصول الملياردير الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала