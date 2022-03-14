https://arabic.sputniknews.com/20220314/جرافات-ودبابات-إسرائيلية-تتوغل-في-شمال-قطاع-غزة-1059876085.html
جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل في شمال قطاع غزة
جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل في شمال قطاع غزة
توغلت جرافات ودبابات للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:46+0000
2022-03-14T09:46+0000
2022-03-14T09:46+0000
أخبار قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن 8 جرافات إسرائيلية ودبابتين من نوع "مركافا" قامت بالتوغل في أراضي زراعية في بلدة بيت حانون، مشيرة إلى أنها "قامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان".وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدتي عبسان الكبيرة والقرارة.وعلى وقع إطلاق النيران الكثيف، أجبر المزارعون الفلسطينيون على مغادرة أراضيهم، دون إبلاغ عن حدوث إصابات في صفوفهم.القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق غزة فتحت أيضا نيران رشاشاتها الثقيلة هي الأخرى تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-أطلقتها-حماس-من-غزة-1059065798.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم
جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل في شمال قطاع غزة
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توغلت جرافات ودبابات للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية
أن 8 جرافات إسرائيلية ودبابتين من نوع "مركافا" قامت بالتوغل في أراضي زراعية في بلدة بيت حانون، مشيرة إلى أنها "قامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان".
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدتي عبسان الكبيرة والقرارة.
وعلى وقع إطلاق النيران الكثيف، أجبر المزارعون الفلسطينيون على مغادرة أراضيهم، دون إبلاغ عن حدوث إصابات في صفوفهم.
القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق غزة فتحت أيضا نيران رشاشاتها الثقيلة هي الأخرى تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.