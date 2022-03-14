https://arabic.sputniknews.com/20220314/جماهير-باريس-سان-جيرمان-تهاجم-ميسي-ونيمار-فيديو-1059892212.html
جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي ونيمار... فيديو
جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي ونيمار... فيديو
هاجمت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمي الفريق ميسي ونيمار، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضد بوردو، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:30+0000
2022-03-14T14:30+0000
2022-03-14T14:30+0000
نادي باريس سان جيرمان
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وأطلقت جماهير سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار، خلال المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء، وانتهت بفوز باريس بثلاثة أهداف دون مقابل، معربة عن غضبها بسبب مستوى الثنائي المتواضع لاسيما بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.من جهته، قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بعد المباراة: "ما حدث لميسي ونيمار غير عادل من وجهة نظري، نحن جميعا نستحق هذا الغضب من الجماهير، ليس فقط نيمار وميسي، إنهما لاعبان من الطراز العالمي".وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بالخسارة من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأشارت بعض التقارير إلى رغبة ميسي ونيمار في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان
جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي ونيمار... فيديو
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هاجمت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمي الفريق ميسي ونيمار، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضد بوردو، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.
وأطلقت جماهير سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار، خلال المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء، وانتهت بفوز باريس
بثلاثة أهداف دون مقابل، معربة عن غضبها بسبب مستوى الثنائي المتواضع لاسيما بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.
من جهته، قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بعد المباراة: "ما حدث لميسي ونيمار غير عادل من وجهة نظري، نحن جميعا نستحق هذا الغضب من الجماهير، ليس فقط نيمار وميسي، إنهما لاعبان من الطراز العالمي".
وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا
من دور الستة عشر بالخسارة من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأشارت بعض التقارير إلى رغبة ميسي ونيمار في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.