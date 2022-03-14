عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/جونسون-اتفقت-مع-رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-على-أن-قصف-روسيا-لأوكرانيا-اعتداء-على-الديمقراطية-1059890683.html
جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على ‏الديمقراطية
جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على ‏الديمقراطية
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه هنأ رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك ‏يول، اليوم الاثنين، على "انتخابه الناجح"، بحسب تعبيره.‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:10+0000
2022-03-14T14:10+0000
بريطانيا
كوريا الجنوبية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_358e90297529f97e76ed3b3ef3820f33.jpg
وأكد جونسون في بيان له أنه اتفق مع يون سوك على أن "قصف روسيا لأوكرانيا هو تهديد لقيم بلادنا واعتداء على الحرية والديمقراطية".وتابع رئيس وزراء بريطانيا أنه سيعمل مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على تعميق التعاون بين بلديهما.وأعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، المدعي العام السابق، رئيسا للبلاد.وذكرت اللجنة في بيان لها: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.وانطلقت، صباح يوم الأربعاء الماضي عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.
بريطانيا
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fec24a2b56c051095f550ad3f9213494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, كوريا الجنوبية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على ‏الديمقراطية

14:10 GMT 14.03.2022
© REUTERS / LEE SMITHرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
© REUTERS / LEE SMITH
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه هنأ رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك ‏يول، اليوم الاثنين، على "انتخابه الناجح"، بحسب تعبيره.‏
وأكد جونسون في بيان له أنه اتفق مع يون سوك على أن "قصف روسيا لأوكرانيا هو تهديد لقيم بلادنا واعتداء على الحرية والديمقراطية".
وتابع رئيس وزراء بريطانيا أنه سيعمل مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على تعميق التعاون بين بلديهما.
وأعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، المدعي العام السابق، رئيسا للبلاد.
وذكرت اللجنة في بيان لها: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".
ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.
وانطلقت، صباح يوم الأربعاء الماضي عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала