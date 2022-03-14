https://arabic.sputniknews.com/20220314/جونسون-اتفقت-مع-رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-على-أن-قصف-روسيا-لأوكرانيا-اعتداء-على-الديمقراطية-1059890683.html
جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على الديمقراطية
جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على الديمقراطية
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه هنأ رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، اليوم الاثنين، على "انتخابه الناجح"، بحسب تعبيره. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:10+0000
2022-03-14T14:10+0000
2022-03-14T14:10+0000
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وأكد جونسون في بيان له أنه اتفق مع يون سوك على أن "قصف روسيا لأوكرانيا هو تهديد لقيم بلادنا واعتداء على الحرية والديمقراطية".وتابع رئيس وزراء بريطانيا أنه سيعمل مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على تعميق التعاون بين بلديهما.وأعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، المدعي العام السابق، رئيسا للبلاد.وذكرت اللجنة في بيان لها: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.وانطلقت، صباح يوم الأربعاء الماضي عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, كوريا الجنوبية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
جونسون: اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على أن قصف روسيا لأوكرانيا اعتداء على الديمقراطية
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه هنأ رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، اليوم الاثنين، على "انتخابه الناجح"، بحسب تعبيره.
وأكد جونسون في بيان له أنه اتفق مع يون سوك على أن "قصف روسيا لأوكرانيا هو تهديد لقيم بلادنا واعتداء على الحرية والديمقراطية".
وتابع رئيس وزراء بريطانيا أنه سيعمل مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب على تعميق التعاون بين بلديهما.
وأعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، المدعي العام السابق، رئيسا للبلاد.
وذكرت اللجنة في بيان لها: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".
ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.
وانطلقت، صباح يوم الأربعاء الماضي عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية
بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.