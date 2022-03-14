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حقائب اليد الصغيرة جدا تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير
حقائب اليد الصغيرة جدا تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير
تتغير صيحات الموضة من حين لآخر، وتشهد حقائب اليد النسائية اليوم تحولا مفاجئا من حيث الحجم، ما أثار إعجاب العديد من مشاهير العالم. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:59+0000
2022-03-14T15:59+0000
العالم
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قلصت دور الأزياء الأسطورية "فندي وشانيل وغوتشي وديور"، تصاميم حقائبها الكلاسيكية إلى أبعاد صغيرة والتي قد يجدها معظمنا غير عملية، بحسب "ديلي ميل".وتم رصد مجموعة كبيرة من الممثلات والمغنيات وحتى دوقة كامبريدج مع الحقائب الصغيرة الفاخرة، على الرغم من أن معظمها أصغر من أن يحمل هاتفًا محمولًا، ناهيك عن جميع الضروريات الأخرى لقضاء ليلة في الخارج.بدأت القصة في التسعينيات من القرن الماضي، حيث اشتهرت الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر بتعليق "فندي باجيت" الأصلي المطرز على كتفها في المسلسل الشهير "Sex And The City"، وتوالت المشاهد التلفزيونية والسينمائية التي ربما هيأت المشاهدين لتقبل هذا النوع من الحقائب. حيث ظهرت في مسلسل Just Like That ، بحجم "نانو" مع كاري برادشو التي يبلغ طولها 4 بوصات فقط، ويقدر ثمنها بـ 500 جنيه إسترليني. وفي هذه الأثناء، ظهرت الممثلة البريطانية ليلي كولينز في برنامج "إيميلي في باريس" بحقيبة صغيرة Trefolio خضراء بقيمة 575 جنيهًا إسترلينيًا من المصمم الإيطالي سالفاتور فيراغامو.ومن ثم لاقى هذه الحقائب رواجا كبيرا، إذ كانت عنصرا أساسيا للنجوم الذين حضروا أسبوع الموضة في باريس في يناير/كانون الثاني.كما ظهرت ملكة البوب بيونسيه على إنستغرام بحقيبة "فيندي مايكرو بيكايو" زرقاء كهربائية بقيمة 1200 جنيه إسترليني متدلية فوق مفصل فردي.وفي الأشهر الأخيرة، ارتدت دوقة كامبريدج أيضًا العديد من الحقائب الصغيرة، حيث شوهدت وهي تحمل حقيبة "نانو مونتريال" بقيمة 295 جنيهًا إسترلينيًا من العلامة التجارية البريطانية "ديملير".حتى حقيبة اليد المفضلة للأميرة ديانا، ليدي ديور، تم تصغيرها، كما يشير موقع "ديور" على الإنترنت، والتي يمكن أن تستوعب فقط أجهزة السماعات وأحمر الشفاه والمفاتيح..
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العالم, منوعات, حقائب

حقائب اليد الصغيرة جدا تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير

15:59 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / STAN HONDAحقائب هيرميس
حقائب هيرميس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / STAN HONDA
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تتغير صيحات الموضة من حين لآخر، وتشهد حقائب اليد النسائية اليوم تحولا مفاجئا من حيث الحجم، ما أثار إعجاب العديد من مشاهير العالم.
قلصت دور الأزياء الأسطورية "فندي وشانيل وغوتشي وديور"، تصاميم حقائبها الكلاسيكية إلى أبعاد صغيرة والتي قد يجدها معظمنا غير عملية، بحسب "ديلي ميل".
وتم رصد مجموعة كبيرة من الممثلات والمغنيات وحتى دوقة كامبريدج مع الحقائب الصغيرة الفاخرة، على الرغم من أن معظمها أصغر من أن يحمل هاتفًا محمولًا، ناهيك عن جميع الضروريات الأخرى لقضاء ليلة في الخارج.
بدأت القصة في التسعينيات من القرن الماضي، حيث اشتهرت الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر بتعليق "فندي باجيت" الأصلي المطرز على كتفها في المسلسل الشهير "Sex And The City"، وتوالت المشاهد التلفزيونية والسينمائية التي ربما هيأت المشاهدين لتقبل هذا النوع من الحقائب. حيث ظهرت في مسلسل Just Like That ، بحجم "نانو" مع كاري برادشو التي يبلغ طولها 4 بوصات فقط، ويقدر ثمنها بـ 500 جنيه إسترليني. وفي هذه الأثناء، ظهرت الممثلة البريطانية ليلي كولينز في برنامج "إيميلي في باريس" بحقيبة صغيرة Trefolio خضراء بقيمة 575 جنيهًا إسترلينيًا من المصمم الإيطالي سالفاتور فيراغامو.
تستعد عارضة الأزياء الإنجليزية مونرو بيرغدورف للتصوير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموضة 2021 في لندن، بريطانيا، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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ومن ثم لاقى هذه الحقائب رواجا كبيرا، إذ كانت عنصرا أساسيا للنجوم الذين حضروا أسبوع الموضة في باريس في يناير/كانون الثاني.
كما ظهرت ملكة البوب بيونسيه على إنستغرام بحقيبة "فيندي مايكرو بيكايو" زرقاء كهربائية بقيمة 1200 جنيه إسترليني متدلية فوق مفصل فردي.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتدت دوقة كامبريدج أيضًا العديد من الحقائب الصغيرة، حيث شوهدت وهي تحمل حقيبة "نانو مونتريال" بقيمة 295 جنيهًا إسترلينيًا من العلامة التجارية البريطانية "ديملير".
حتى حقيبة اليد المفضلة للأميرة ديانا، ليدي ديور، تم تصغيرها، كما يشير موقع "ديور" على الإنترنت، والتي يمكن أن تستوعب فقط أجهزة السماعات وأحمر الشفاه والمفاتيح..
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