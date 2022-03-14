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https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبيرة-تكشف-عن-سلوكيات-خاطئة-تضر-بصحة-الكلى--1059871325.html
خبيرة تكشف عن سلوكيات خاطئة تضر بصحة الكلى
خبيرة تكشف عن سلوكيات خاطئة تضر بصحة الكلى
كشفت اختصاصية في أمراض الكلى عن مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الكلى. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:52+0000
2022-03-14T07:52+0000
الكلى
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ونقلت صحيفة "النهار" عن اختصاصية أمراض الكلى الدكتورة شاديا بعيني أن كل ما يؤذي الشرايين يؤذي الكلى تلقائيا.وأشارت إلى أن التدخين من العوامل الخطيرة على سبيل المثال التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والشرايين، وبالتالي الإصابة بأمراض في الكلى، موجهة نصيحة للمدخنين بإجراء فحوص روتينية للكلى.وأوضحت طبيبة أمراض الكلى أن الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا غير صحي وغنيا بالدهون يعتبر أكثر عرضة للإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، بالتالي يصبح أكثر تلقائيا عرضة لأمراض الكلى.وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يكثرون من تناول الملح ويتعرضون لارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من احتمال حصول فشل كلوي لديهم.وأوضحت بعيني أن تناول البروتينات الحيوانية، بمعدلات زائدة يضر بالكلى، داعية إلى تناولها باعتدال للحد من تدهور صحة الكلى.وحذرت من أن السمنة وقلة ممارسة النشاط الجسدي من عوامل الخطر التي لا بد من التنبه لها لكونها تزيد مشكلات الشرايين والقلب وبالتالي مشكلات الكلى.
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الكلى

خبيرة تكشف عن سلوكيات خاطئة تضر بصحة الكلى

07:52 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobokالتدخين ضار بالصحة
التدخين ضار بالصحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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كشفت اختصاصية في أمراض الكلى عن مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الكلى.
ونقلت صحيفة "النهار" عن اختصاصية أمراض الكلى الدكتورة شاديا بعيني أن كل ما يؤذي الشرايين يؤذي الكلى تلقائيا.
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وأشارت إلى أن التدخين من العوامل الخطيرة على سبيل المثال التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والشرايين، وبالتالي الإصابة بأمراض في الكلى، موجهة نصيحة للمدخنين بإجراء فحوص روتينية للكلى.
وأوضحت طبيبة أمراض الكلى أن الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا غير صحي وغنيا بالدهون يعتبر أكثر عرضة للإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، بالتالي يصبح أكثر تلقائيا عرضة لأمراض الكلى.
وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يكثرون من تناول الملح ويتعرضون لارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من احتمال حصول فشل كلوي لديهم.
وأوضحت بعيني أن تناول البروتينات الحيوانية، بمعدلات زائدة يضر بالكلى، داعية إلى تناولها باعتدال للحد من تدهور صحة الكلى.
وحذرت من أن السمنة وقلة ممارسة النشاط الجسدي من عوامل الخطر التي لا بد من التنبه لها لكونها تزيد مشكلات الشرايين والقلب وبالتالي مشكلات الكلى.
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