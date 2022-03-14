https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-أرصاد-سعودي-يحذر-من-موجة-برد-تضرب-المملكة-1059905985.html
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
حذر خبير الطقس السعودي، عقيل العقل، من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجة الحرارة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T19:22+0000
2022-03-14T19:22+0000
2022-03-14T19:22+0000
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وقال العقل إن "موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية".وأشار في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن "موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الاربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة".وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية".وأكد أن "أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
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حذر خبير الطقس السعودي، عقيل العقل، من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجة الحرارة.
وقال العقل إن "موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية".
وأشار في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن "موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الاربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة".
وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية".
وأكد أن "أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف".