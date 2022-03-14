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خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
حذر خبير الطقس السعودي، عقيل العقل، من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجة الحرارة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال العقل إن "موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية".وأشار في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن "موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الاربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة".وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية".وأكد أن "أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة

19:22 GMT 14.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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حذر خبير الطقس السعودي، عقيل العقل، من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجة الحرارة.
وقال العقل إن "موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية".
وأشار في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن "موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الاربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة".
وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية".
وأكد أن "أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف".
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