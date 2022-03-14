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https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-الاستشارة-الشعبية-لتعديل-الدستور-التونسي-قد-تنتهي-دون-تحقيق-النتائج-المرجوة-1059888550.html
خبير: الاستشارة الشعبية لتعديل الدستور التونسي قد تنتهي دون تحقيق النتائج المرجوة
خبير: الاستشارة الشعبية لتعديل الدستور التونسي قد تنتهي دون تحقيق النتائج المرجوة
قال المحلل السياسي التونسي، لطفي العماري، اليوم الاثنين، إن "الاستشارة الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ‏التي تهدف لتعديل الدستور، انطلقت بخطوات... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:31+0000
2022-03-14T13:31+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الرئيس التونسي مُصرّ على هذه الاستشارة، رغم أنها قد تنتهي دون أن تحقق النتائج المرجوة، أو تحظى بالإقبال الجماهيري المطلوب لإضفاء الشرعية".واستبعد العماري أن يتحرك الشارع مجددا، لأنه "مشغول حاليا باهتماماته الاقتصادية، ويرى أن هذه الاستشارة من انشغالات النخبة السياسية"، مشيرا إلى أن "نهاية مدة الاستشارة الوطنية في 20 مارس/ آذار الجاري، والجميع بانتظار هذا التاريخ ومضمون كلمة الرئيس التي ستعقبه".وكان حزب "الدستوري الحر" في تونس، قد دعا خلال مظاهرة احتجاجية، يوم الأحد الموافق 13 مارس الجاري، إلى إنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي، قيس سعيد.ويسعى الرئيس التونسي، إلى تغيير الدستور وفقا لنتائج استشارة وطنية يستطلع من خلالها رأي الشعب على الإنترنت واجهت حتى الآن عزوفا واسع النطاق.وتعتبر أحزاب المعارضة أن هذه الاستشارة هي تحايل على التونسيين للمضي قدما في مشروعه السياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/تونس-أحزاب-ومنظمات-تدعو-إلى-وقف-الاستشارة-الإلكترونية-وفتح-قنوات-الحوار-1059596487.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

خبير: الاستشارة الشعبية لتعديل الدستور التونسي قد تنتهي دون تحقيق النتائج المرجوة

13:31 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Meriem Gdiraالبرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021
© Sputnik . Meriem Gdira
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قال المحلل السياسي التونسي، لطفي العماري، اليوم الاثنين، إن "الاستشارة الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ‏التي تهدف لتعديل الدستور، انطلقت بخطوات بطيئة ولم تقنع الشباب، كما أنها سقطت في أسئلة لا ‏يجيب عليها إلا المختصين". ‎
وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الرئيس التونسي مُصرّ على هذه الاستشارة، رغم أنها قد تنتهي دون أن تحقق النتائج المرجوة، أو تحظى بالإقبال الجماهيري المطلوب لإضفاء الشرعية".
واستبعد العماري أن يتحرك الشارع مجددا، لأنه "مشغول حاليا باهتماماته الاقتصادية، ويرى أن هذه الاستشارة من انشغالات النخبة السياسية"، مشيرا إلى أن "نهاية مدة الاستشارة الوطنية في 20 مارس/ آذار الجاري، والجميع بانتظار هذا التاريخ ومضمون كلمة الرئيس التي ستعقبه".
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
تونس… أحزاب ومنظمات تدعو إلى وقف الاستشارة الإلكترونية وفتح قنوات الحوار
7 مارس, 21:51 GMT
وكان حزب "الدستوري الحر" في تونس، قد دعا خلال مظاهرة احتجاجية، يوم الأحد الموافق 13 مارس الجاري، إلى إنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي، قيس سعيد.
ويسعى الرئيس التونسي، إلى تغيير الدستور وفقا لنتائج استشارة وطنية يستطلع من خلالها رأي الشعب على الإنترنت واجهت حتى الآن عزوفا واسع النطاق.
وتعتبر أحزاب المعارضة أن هذه الاستشارة هي تحايل على التونسيين للمضي قدما في مشروعه السياسي.
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