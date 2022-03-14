https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-روسيا-لن-تسمح-بتحويل-أوكرانيا-لبؤرة-إرهابية-تهدد-أمن-الجميع--1059886679.html
خبير: روسيا لن تسمح بتحويل أوكرانيا لبؤرة إرهابية تهدد أمن الجميع
خبير: روسيا لن تسمح بتحويل أوكرانيا لبؤرة إرهابية تهدد أمن الجميع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ19 على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، ونزع... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:51+0000
2022-03-14T12:51+0000
2022-03-14T12:51+0000
راديو
حول العالم
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خبير: روسيا لن تسمح بتحويل أوكرانيا لبؤرة إرهابية تهدد أمن الجميع
خبير: روسيا لن تسمح بتحويل أوكرانيا لبؤرة إرهابية تهدد أمن الجميع
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت، يوم الجمعة الماضي، مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لفوف غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا، ودمرت مخزنا للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار حوالة إلى أن :التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: روسيا لن تسمح بتحويل أوكرانيا لبؤرة إرهابية تهدد أمن الجميع
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تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ19 على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت، يوم الجمعة الماضي، مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لفوف غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا، ودمرت مخزنا للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" وجهت روسيا الاتحادية رسالة حادة وصارمة، من خلال توجيه ضربة عسكرية لمركز تدريب للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا، والتي نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وبلغ عدد القتلى نحو 180 قتيلا من بينهم مدربين ومشرفين من الناتو".
"روسيا أرادت أن تظهر بأنها سائرة إلى الأمام في العملية العسكرية حتى تحقيق كل أهدافها، ومنع الإرهابيين الأجانب من التجمع في أوكرانيا، وتحويلها لبؤرة إرهاب تهدد أمن الجميع".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..