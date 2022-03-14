https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-يوضح-كيف-يستفيد-الجيش-الروسي-من-تجربته-في-سوريا--أثناء-عمليته-الخاصة-بأوكرانيا-1059888836.html
خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا
خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا
وصف ألكسندر بيريندزيف، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، النازيين الجدد ومقاتلي "داعش"، بأنهم من أتباع... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:34+0000
2022-03-14T13:34+0000
2022-03-14T13:34+0000
روسيا
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بيريندزيف، أن النازيين الجدد يختلفون عن مقاتلي "داعش" فقط بمظهرهم السلافي.وتابع قائلا: "يمكننا القول إن معركتنا الثانية مع داعش تجري في أوكرانيا، في شخص النازيين الجدد والفاشيين. في هذا الصدد، هي أكثر شدة واتساعا حتى من سوريا. هذه في الواقع أهم معاركنا".وأضاف بيريندزيف، قائلا: "في البداية أرسل بوتين قوات إلى سوريا. لقد اتضح أننا، إلى حد ما، وضعنا آليات انتصارنا، التي يجب أن نفوز بها في أوكرانيا".وفي وقت سابق، وصف بيريندزيف القوميين الأوكرانيين بالمتطرفين الذين استولوا على السلطة. وذكر أن روسيا تحارب الآن الإرهاب الدولي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أوكرانيا
خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا
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وصف ألكسندر بيريندزيف، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، النازيين الجدد ومقاتلي "داعش"، بأنهم من أتباع إيديولوجية كراهية البشر.
وأضاف بيريندزيف، أن النازيين الجدد يختلفون عن مقاتلي "داعش" فقط بمظهرهم السلافي
.
وتابع قائلا: "يمكننا القول إن معركتنا الثانية مع داعش تجري في أوكرانيا، في شخص النازيين الجدد والفاشيين. في هذا الصدد، هي أكثر شدة واتساعا حتى من سوريا. هذه في الواقع أهم معاركنا".
وبحسب بيريندزيف إن الصراع في سوريا، على الرغم من كل قسوته وجديته، كان نوعًا من "التدريب" للجيش الروسي. والعملية الخاصة في أوكرانيا هي الاختبار الرئيسي.
وأضاف بيريندزيف، قائلا: "في البداية أرسل بوتين قوات إلى سوريا. لقد اتضح أننا، إلى حد ما، وضعنا آليات انتصارنا، التي يجب أن نفوز بها في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، وصف بيريندزيف القوميين الأوكرانيين بالمتطرفين الذين استولوا على السلطة. وذكر أن روسيا تحارب الآن الإرهاب الدولي.