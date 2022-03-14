عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-يوضح-كيف-يستفيد-الجيش-الروسي-من-تجربته-في-سوريا--أثناء-عمليته-الخاصة-بأوكرانيا-1059888836.html
خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا
خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا
وصف ألكسندر بيريندزيف، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، النازيين الجدد ومقاتلي "داعش"، بأنهم من أتباع... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:34+0000
2022-03-14T13:34+0000
روسيا
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102689/38/1026893890_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_59f7035309d3be3031f5a89d832bf39e.jpg
وأضاف بيريندزيف، أن النازيين الجدد يختلفون عن مقاتلي "داعش" فقط بمظهرهم السلافي.وتابع قائلا: "يمكننا القول إن معركتنا الثانية مع داعش تجري في أوكرانيا، في شخص النازيين الجدد والفاشيين. في هذا الصدد، هي أكثر شدة واتساعا حتى من سوريا. هذه في الواقع أهم معاركنا".وأضاف بيريندزيف، قائلا: "في البداية أرسل بوتين قوات إلى سوريا. لقد اتضح أننا، إلى حد ما، وضعنا آليات انتصارنا، التي يجب أن نفوز بها في أوكرانيا".وفي وقت سابق، وصف بيريندزيف القوميين الأوكرانيين بالمتطرفين الذين استولوا على السلطة. وذكر أن روسيا تحارب الآن الإرهاب الدولي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102689/38/1026893890_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_593ce9d7ba2ed3ae722da596459a0581.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أوكرانيا

خبير يوضح كيف يستفيد الجيش الروسي من تجربته في سوريا أثناء عمليته الخاصة بأوكرانيا

13:34 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوراحتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان الأوكراني "رادا" في كييف
احتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان الأوكراني رادا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
وصف ألكسندر بيريندزيف، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، النازيين الجدد ومقاتلي "داعش"، بأنهم من أتباع إيديولوجية كراهية البشر.
وأضاف بيريندزيف، أن النازيين الجدد يختلفون عن مقاتلي "داعش" فقط بمظهرهم السلافي.
وتابع قائلا: "يمكننا القول إن معركتنا الثانية مع داعش تجري في أوكرانيا، في شخص النازيين الجدد والفاشيين. في هذا الصدد، هي أكثر شدة واتساعا حتى من سوريا. هذه في الواقع أهم معاركنا".

وبحسب بيريندزيف إن الصراع في سوريا، على الرغم من كل قسوته وجديته، كان نوعًا من "التدريب" للجيش الروسي. والعملية الخاصة في أوكرانيا هي الاختبار الرئيسي.

وأضاف بيريندزيف، قائلا: "في البداية أرسل بوتين قوات إلى سوريا. لقد اتضح أننا، إلى حد ما، وضعنا آليات انتصارنا، التي يجب أن نفوز بها في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، وصف بيريندزيف القوميين الأوكرانيين بالمتطرفين الذين استولوا على السلطة. وذكر أن روسيا تحارب الآن الإرهاب الدولي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала