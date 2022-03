دراسة تكشف عن أسوأ 3 أطعمة تقصر العمر

وبحسب الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا، إذا كانت اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان جزءا منتظما من نظامك الغذائي، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات على ما يجد طريقه إلى طبقك، لأن خيارات الطعام الثلاثة هذه قد تقصر عمرك، وفق موقع Eat This, Not That