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https://arabic.sputniknews.com/20220314/دراسة-تكشف-عن-أسوأ-3-أطعمة-تقصر-العمر-1059887010.html
دراسة تكشف عن أسوأ 3 أطعمة تقصر العمر
دراسة تكشف عن أسوأ 3 أطعمة تقصر العمر
كشفت دراسة أجرتها جامعة أمريكية، عن 3 أطعمة نتناولها باستمرار، قالت إنها تنطوي على مخاطر شديدة للصحة ويمكن أن تقصر أعمارنا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:55+0000
2022-03-14T12:55+0000
الصحة
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وبحسب الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا، إذا كانت اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان جزءا منتظما من نظامك الغذائي، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات على ما يجد طريقه إلى طبقك، لأن خيارات الطعام الثلاثة هذه قد تقصر عمرك، وفق موقع Eat This, Not That.الخطر المحتمل يكمن في حقيقة أنه بينما تحتوي جميع لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان على الأحماض الأمينية المكبرتة (تحتوي على الكبريت)، فقد وجدت الدراسة أن استهلاك كمية كبيرة من هذه الأحماض يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل وقد يؤدي إلى نتائج قاتلة.عندما ألقى الباحثون نظرة على نتائج ما يقرب من 120 ألف و700 مشارك في دراستين طويلتين، لاحظوا أن أولئك الذين حصلوا على ضعف كمية الأحماض الأمينية المكبرتة التي تعتبر معقولة "لديهم خطر سنوي متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%، كما تزايد خلال فترة الدراسة البالغة 32 عاما خطر الوفاة بنسبة 28%.ووجد الباحثون أن الجزء الأكبر من الأحماض الأمينية الكبريتية يأتي من أطعمة مثل لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان.يسلط البحث الجديد الضوء على أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني (الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان)، مرتبطة بصحة أقل.تظهر الدراسة أيضا أن النظام الغذائي الصحي للقلب يجب أن يشتمل على المزيد من الفواكه والخضروات، والبروتينات النباتية مثل الفول والمكسرات بدلا من اللحوم ومنتجات الألبان، على ما أكدت اختصاصية التغذية المعتمدة ليزا يونغ.وتضيف يونغ: "لا نحتاج إلى التخلص تماما من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن نركز على إنشاء أنماط غذائية صحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أفضل-8-أطعمة-لصحة-قلبك-1059064942.html
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الصحة

دراسة تكشف عن أسوأ 3 أطعمة تقصر العمر

12:55 GMT 14.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlinsزبائن يختارون محتويات أطباقهم في مطعم "شجرة الأمل" (Hope Tree)، الذي يقدم اللحوم النباتية من شركة "Zhenmeat" في بكين، الصين، 4 سبتمبر / أيلول 2020
زبائن يختارون محتويات أطباقهم في مطعم شجرة الأمل (Hope Tree)، الذي يقدم اللحوم النباتية من شركة Zhenmeat في بكين، الصين، 4 سبتمبر / أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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كشفت دراسة أجرتها جامعة أمريكية، عن 3 أطعمة نتناولها باستمرار، قالت إنها تنطوي على مخاطر شديدة للصحة ويمكن أن تقصر أعمارنا.
وبحسب الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا، إذا كانت اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان جزءا منتظما من نظامك الغذائي، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات على ما يجد طريقه إلى طبقك، لأن خيارات الطعام الثلاثة هذه قد تقصر عمرك، وفق موقع Eat This, Not That.
الخطر المحتمل يكمن في حقيقة أنه بينما تحتوي جميع لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان على الأحماض الأمينية المكبرتة (تحتوي على الكبريت)، فقد وجدت الدراسة أن استهلاك كمية كبيرة من هذه الأحماض يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل وقد يؤدي إلى نتائج قاتلة.
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عندما ألقى الباحثون نظرة على نتائج ما يقرب من 120 ألف و700 مشارك في دراستين طويلتين، لاحظوا أن أولئك الذين حصلوا على ضعف كمية الأحماض الأمينية المكبرتة التي تعتبر معقولة "لديهم خطر سنوي متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%، كما تزايد خلال فترة الدراسة البالغة 32 عاما خطر الوفاة بنسبة 28%.
ووجد الباحثون أن الجزء الأكبر من الأحماض الأمينية الكبريتية يأتي من أطعمة مثل لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان.
يسلط البحث الجديد الضوء على أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني (الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان)، مرتبطة بصحة أقل.
تظهر الدراسة أيضا أن النظام الغذائي الصحي للقلب يجب أن يشتمل على المزيد من الفواكه والخضروات، والبروتينات النباتية مثل الفول والمكسرات بدلا من اللحوم ومنتجات الألبان، على ما أكدت اختصاصية التغذية المعتمدة ليزا يونغ.
وتضيف يونغ: "لا نحتاج إلى التخلص تماما من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن نركز على إنشاء أنماط غذائية صحية".
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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