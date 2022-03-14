https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيسة-جورجيا-تدعو-الحكومة-والمعارضة-لتوحيد-موقفهم-تجاه-أوكرانيا-وعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1059878392.html

رئيسة جورجيا تدعو الحكومة والمعارضة لتوحيد موقفهم تجاه أوكرانيا وعضوية الاتحاد الأوروبي

رئيسة جورجيا تدعو الحكومة والمعارضة لتوحيد موقفهم تجاه أوكرانيا وعضوية الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، خلال كلمتها السنوية أمام البرلمان، السلطات والمعارضة إلى "اتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا، وعضوية جورجيا في الاتحاد... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T10:56+0000

2022-03-14T10:56+0000

2022-03-14T10:56+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضافت سالومي: "أود أن أناشد الحكومة وممثلي أحزاب المعارضة، في هذه الفترة الصعبة، ببذل كل جهد ممكن لاتخاذ موقف موحد بشأن مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بأوكرانيا".وقدمت الرئيسة اقتراحًا لإنشاء "منصب وزير الدولة للتكامل في الاتحاد الأوروبي"، ففي رأيها، سيساعد الوزير في تلبية متطلبات البلاد لتحقيق شروط عضوية الاتحاد الأوروبي".كما دعت زورابيشفيلي الحكومة إلى "إنشاء هيكل موسع أو غيره لمجلس الأمن في البلاد بمشاركة المعارضة، حيث ستتم مناقشة جميع القضايا المستعصية.وأضافت زورابيشفيلي: "أود مرة أخرى أن أحثكم على إعلان وقف استخدام خطاب الكراهية في هذا الوقت العصيب".وأرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس/ آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".

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