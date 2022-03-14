https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-البنك-الدولي-عقوبات-روسيا-سيكون-لها-تأثير-على-الاقتصاد-العالمي-1059905530.html

رئيس البنك الدولي: عقوبات روسيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي

رئيس البنك الدولي: عقوبات روسيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن العقوبات التي يفرضها الغرب ضد روسيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي بصورة أكبر من حرب أوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T18:57+0000

2022-03-14T18:57+0000

2022-03-14T19:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اقتصاد

روسيا

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول مالباس إنه من السابق لأوانه التفكير بشأن مساعدة روسيا بالنظر إلى أنها تواصل ما وصفه بـ "غزوها لأوكرانيا".ولفت إلى أن "انخفاض قيمة العملة الروسية يعيد إلى الأذهان ذكريات النظام الشيوعي".وأعلن مالباس عن تمويل إضافي إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بعدما تمت الموافقة على 723 مليون دولار، الأسبوع الماضي.وشدد على أنه يجب التركيز على تقديم المساعدة لأوكرانيا ودول يتدفق إليها اللاجئون مثل مولدوفا وبولندا ورومانيا، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.وفرض الغرب حزمة عقوبات كبيرة على روسيا لتقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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اقتصاد, روسيا