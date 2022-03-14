https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يناقش-تقلبات-سوق-الطاقة-مع-أمير-قطر-1059909061.html
رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
قال متحدث إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناقش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بواعث القلق التي تحيط بتقلبات سوق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T21:32+0000
2022-03-14T21:32+0000
2022-03-14T21:32+0000
بريطانيا
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأضاف المتحدث باسم مكتب جونسون، "ناقش الزعيمان بواعث قلقهما حيال التقلبات في سوق الطاقة".وأضاف أنهما اتفقا على على مواصلة العمل سويا لتحسين أمن الطاقة العالمي، بما يشمل ضمان إمدادات مستدامة من الغاز وتعزيز الموارد المتجددة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
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قال متحدث إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناقش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بواعث القلق التي تحيط بتقلبات سوق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف المتحدث باسم مكتب جونسون، "ناقش الزعيمان بواعث قلقهما
حيال التقلبات في سوق الطاقة".
وأضاف أنهما اتفقا على على مواصلة العمل سويا لتحسين أمن الطاقة العالمي، بما يشمل ضمان إمدادات مستدامة من الغاز وتعزيز الموارد المتجددة.