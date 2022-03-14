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رجل يبتدع طريقة غريبة لتنظيف المجوهرات... فيديو
رجل يبتدع طريقة غريبة لتنظيف المجوهرات... فيديو
أثار فيديو نشر على منصة "تيك توك"، تفاعلا كبيرا بين المستخدمين لما يتضمنه من فكرة غريبة تتعلق بتنظيف المجوهرات، فاجأ بها رجل متابعيه. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:18+0000
2022-03-14T15:18+0000
العالم
منوعات
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نشرت صحيفة "ذا صن" الفيديو الذي يظهر رجلا يقوم بتنظيف المجوهرات بطريقة غير معتادة فاجأ بها متابعيه على منصة "تيك توك".وأظهر مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت، مستخدما يحمل الاسم المستعار "myn Northernrings"، يبين فيه من خلال المحتوى، كيف أنه لا يجب إنفاق الأموال على المنظفات باهظة الثمن الخاصة بتنظيف المجوهرات، وذلك من خلال ملأ كيس بزبدة الفول السوداني ووضع عدة حلقات فيه.وأوضح قائلاً: "أضع مجوهراتي في زبدة الفول السوداني لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كانت ستتحول إلى اللون الأخضر أو ​​ستتلطخ"، وبعد الوقت المخصص، أخرج صانع الفيديو الحلقات من كيس الطعام وأوضح النتيجة التي أظهرت كيف أن الحلقات، خلافًا لتوقعات المدون، قد أصبحت نظيفة وأكثر إشراقًا.وانتشر المنشور على نطاق واسع وحصل على 1.3 مليون مشاهدة و16.7 ألف إعجاب، حيث فوجئ مستخدمو الإنترنت بالحيلة التي قدمها "myn Northernrings".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/كاظم-الساهر-يثير-ضجة-بغنائه-مع-حفيدتيه-على-المسرح-لأول-مرة-صور-وفيديو-1059892026.html
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العالم, منوعات

رجل يبتدع طريقة غريبة لتنظيف المجوهرات... فيديو

15:18 GMT 14.03.2022
© Photo / Pixabayخواتم زواج
خواتم زواج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Photo / Pixabay
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أثار فيديو نشر على منصة "تيك توك"، تفاعلا كبيرا بين المستخدمين لما يتضمنه من فكرة غريبة تتعلق بتنظيف المجوهرات، فاجأ بها رجل متابعيه.
نشرت صحيفة "ذا صن" الفيديو الذي يظهر رجلا يقوم بتنظيف المجوهرات بطريقة غير معتادة فاجأ بها متابعيه على منصة "تيك توك".
وأظهر مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت، مستخدما يحمل الاسم المستعار "myn Northernrings"، يبين فيه من خلال المحتوى، كيف أنه لا يجب إنفاق الأموال على المنظفات باهظة الثمن الخاصة بتنظيف المجوهرات، وذلك من خلال ملأ كيس بزبدة الفول السوداني ووضع عدة حلقات فيه.
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كاظم الساهر يثير ضجة بغنائه مع حفيدتيه على المسرح لأول مرة... صور وفيديو
14:31 GMT
وأوضح قائلاً: "أضع مجوهراتي في زبدة الفول السوداني لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كانت ستتحول إلى اللون الأخضر أو ​​ستتلطخ"، وبعد الوقت المخصص، أخرج صانع الفيديو الحلقات من كيس الطعام وأوضح النتيجة التي أظهرت كيف أن الحلقات، خلافًا لتوقعات المدون، قد أصبحت نظيفة وأكثر إشراقًا.
وانتشر المنشور على نطاق واسع وحصل على 1.3 مليون مشاهدة و16.7 ألف إعجاب، حيث فوجئ مستخدمو الإنترنت بالحيلة التي قدمها "myn Northernrings".
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