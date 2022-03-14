https://arabic.sputniknews.com/20220314/روسيا-تختبر-الروبوت-شتورم-1059867219.html
روسيا تختبر الروبوت "شتورم"
روسيا تختبر الروبوت "شتورم"
أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري أنه في أبريل/نيسان، ستبدأ روسيا اختبارات بالذخيرة الحية لروبوت "شتورم" الهجومي الثقيل، والذي يتم تصميمه على أساس تي-72. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T04:31+0000
2022-03-14T04:31+0000
2022-03-14T04:31+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اعتبارًا من أبريل، تخطط أورال فاغون زافود لإجراء اختبارات أولية للنموذج الأولي لمجمع شتورم الآلي الثقيل للهجوم، والذي يتم إنشاؤه على أساس هيكل دبابة تي-72.وأشار إلى أن "الاختبارات تشمل إطلاق النار على أهداف تجريبية، بما في ذلك من السلاح الرئيسي للمجمع الآلي - مدفع قصير 125 ملم".في العام الماضي، أفادت مصادر أن أورال فاغون زافود بدأ العمل على تصميم النماذج الأولية لمجمع شتورم الآلي للهجوم، المصمم أساسًا للعمليات العسكرية في المدينة.يتكون المجمع من عدة آلات: مركز تحكم متحرك، وروبوت ثقيل بمسدس أملس 125 ملم، وروبوت مع قاذفات اللهب النفاثة من شميل، ومدافع أوتوماتيكية مزدوجة عيار 30 ملم، وكتلة من صواريخ حرارية غير موجهة عيار 220 ملم. تعتمد جميع المركبات على دبابات تي-72بي3.ستتمتع المركبات القتالية في مجمع شتورم بمستوى عالٍ من الحماية ضد الأسلحة المضادة للدبابات. تم تصميم مدفع قصير يبلغ عياره 125 ملم مع ما يسمى بالمقذوفات المخفضة للعمليات القريبة المدى في القتال في المناطق الحضرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا تختبر الروبوت "شتورم"
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أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري أنه في أبريل/نيسان، ستبدأ روسيا اختبارات بالذخيرة الحية لروبوت "شتورم" الهجومي الثقيل، والذي يتم تصميمه على أساس تي-72.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اعتبارًا من أبريل، تخطط أورال فاغون زافود لإجراء اختبارات أولية للنموذج الأولي لمجمع شتورم الآلي الثقيل للهجوم، والذي يتم إنشاؤه على أساس هيكل دبابة تي-72.
وأشار إلى أن "الاختبارات تشمل إطلاق النار على أهداف تجريبية، بما في ذلك من السلاح الرئيسي للمجمع الآلي - مدفع قصير 125 ملم".
في العام الماضي، أفادت مصادر أن أورال فاغون زافود بدأ العمل على تصميم النماذج الأولية لمجمع شتورم الآلي للهجوم، المصمم أساسًا للعمليات العسكرية في المدينة.
يتكون المجمع من عدة آلات: مركز تحكم متحرك، وروبوت ثقيل بمسدس أملس 125 ملم، وروبوت مع قاذفات اللهب النفاثة من شميل، ومدافع أوتوماتيكية مزدوجة عيار 30 ملم، وكتلة من صواريخ حرارية غير موجهة عيار 220 ملم. تعتمد جميع المركبات على دبابات تي-72بي3.
ستتمتع المركبات القتالية في مجمع شتورم بمستوى عالٍ من الحماية ضد الأسلحة المضادة للدبابات. تم تصميم مدفع قصير يبلغ عياره 125 ملم مع ما يسمى بالمقذوفات المخفضة للعمليات القريبة المدى في القتال في المناطق الحضرية.