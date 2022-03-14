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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/روسيا-تربط-القرم-بدونباس-عبر-طريق-بري-يمر-بإوكرانيا-1059867433.html
روسيا تربط القرم بدونباس عبر طريق بري في الأراضي الأوكرانية
روسيا تربط القرم بدونباس عبر طريق بري في الأراضي الأوكرانية
أعلن مسؤول روسي ربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس بطريق بري يمر بأراضي أوكرانيا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T04:56+0000
2022-03-14T05:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأوضح غيورغي مرادوف، ممثل إقليم (جمهورية) القرم لدى الرئاسة الروسية، أن روسيا تمكنت من ربط القرم بمنطقة دونباس عبر أراضي أوكرانيا بعدما سيطرت قواتها التي تواصل العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين تتعرضان إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، على طريق يربط القرم بمدينة ماريوبول.وأشار إلى أن هذا الطريق استُخدم في زمن الاتحاد السوفيتي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة لنقل السلع الاقتصادية من مدينة يفباتوريا بشبه جزيرة القرم إلى مدينة دونيتسك عاصمة منطقة دونباس. أما الآن وبينما تستمر قوات دونيتسك في تحرير مقاطعة دونيتسك من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية، فيمكن استخدامه لنقل السلع الإنسانية إلى بلدات ومدن تابعة لجمهورية دونيتسك تم تحريرها.وكان نظام الحكم في أوكرانيا قد أغلق جميع الطرق التي تربط القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى عبر أوكرانيا.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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روسيا

روسيا تربط القرم بدونباس عبر طريق بري في الأراضي الأوكرانية

04:56 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 14.03.2022)
© Sputnik . Victor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلن مسؤول روسي ربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس بطريق بري يمر بأراضي أوكرانيا.
وأوضح غيورغي مرادوف، ممثل إقليم (جمهورية) القرم لدى الرئاسة الروسية، أن روسيا تمكنت من ربط القرم بمنطقة دونباس عبر أراضي أوكرانيا بعدما سيطرت قواتها التي تواصل العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين تتعرضان إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، على طريق يربط القرم بمدينة ماريوبول.
وأشار إلى أن هذا الطريق استُخدم في زمن الاتحاد السوفيتي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة لنقل السلع الاقتصادية من مدينة يفباتوريا بشبه جزيرة القرم إلى مدينة دونيتسك عاصمة منطقة دونباس. أما الآن وبينما تستمر قوات دونيتسك في تحرير مقاطعة دونيتسك من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية، فيمكن استخدامه لنقل السلع الإنسانية إلى بلدات ومدن تابعة لجمهورية دونيتسك تم تحريرها.
وكان نظام الحكم في أوكرانيا قد أغلق جميع الطرق التي تربط القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى عبر أوكرانيا.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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