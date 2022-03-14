https://arabic.sputniknews.com/20220314/زيلينسكي-يطلب-لقاء-بوتين-في-القدس-1059890249.html
زيلينسكي يطلب لقاء بوتين في القدس
زيلينسكي يطلب لقاء بوتين في القدس
نناقش في هذه الحلقة: استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية، الجيش الأمريكي يخطط لتعزيز وجوده في البلطيق، روسيا تربط القرم بدونباس، وزير الخارجية القطري يبحث في... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:04+0000
2022-03-14T14:04+0000
2022-03-14T14:04+0000
راديو
بلا قيود
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زيلينسكي يطلب لقاء بوتين في القدس
زيلينسكي يطلب لقاء بوتين في القدس
انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، دون إحراز تقدم يذكر، في وقت اقترح فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة القدس.حول هذا الموضوع، قال أناتولي كوزيتشيف، سكرتير الاتحاد الروسي للصحافيين، لـ "سبوتنيك":الجيش الأمريكي يخطط لبناء قواعد عسكرية دائمة في دول البلطيقيخطط الجيش الأمريكي لبناء قواعد عسكرية دائمة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا، وهو ما تدعمه لاتفيا حسب ما قال رئيسها، إيغيلس ليفيتس، معتبرا أنها ستكون إشارة قوية لموسكو بأن الناتو مستعد لحماية الدول الأعضاء بالحلف.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الخبير العسكري، محمود عبد السلام:روسيا تربط دونباس بالقرمتمكنت روسيا من ربط القرم بمنطقة دونباس عبر أراضي أوكرانيا.حول الأهمية الإستراتيجية لهذا الربط، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناة، لـ "بلا قيود":قطر تبحث مع روسيا الأزمة الأوكرانيةعلق أستاذ العلوم السياسية والإعلام، علي الهيل في مداخلة مع "بلا قيود" على زيارة وزير الخارجية القطري إلى موسكو وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وقال الهيل:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
زيلينسكي يطلب لقاء بوتين في القدس
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية، الجيش الأمريكي يخطط لتعزيز وجوده في البلطيق، روسيا تربط القرم بدونباس، وزير الخارجية القطري يبحث في موسكو الأزمة الأوكرانية، اختطاف مسؤولين سوريين في الحسكة.
انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، دون إحراز تقدم يذكر، في وقت اقترح فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة القدس.
حول هذا الموضوع، قال أناتولي كوزيتشيف، سكرتير الاتحاد الروسي للصحافيين، لـ "سبوتنيك
":
"الرئيس بوتين سيستجيب لطلب زيلينسكي إذا وافق على شروط موسكو، نتذكر ما قاله بوتين من قبل، عندما كان زيلينسكي يتصل به كان يجيب حينها: "سأكون سعيدا للقائك والتحدث معك. ولكن عندما يكون هناك شيء للحديث عنه".
الجيش الأمريكي يخطط لبناء قواعد عسكرية دائمة في دول البلطيق
يخطط الجيش الأمريكي لبناء قواعد عسكرية دائمة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا، وهو ما تدعمه لاتفيا حسب ما قال رئيسها، إيغيلس ليفيتس، معتبرا أنها ستكون إشارة قوية لموسكو بأن الناتو مستعد لحماية الدول الأعضاء بالحلف.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" قال الخبير العسكري، محمود عبد السلام:
"إن نفذت واشنطن هذه الخطة فستعتبر استفزازا مباشرا لموسكو التي لن تصمت على أي تهديد جديد لأمنها القومي ومواطنيها".
روسيا تربط دونباس بالقرم
تمكنت روسيا من ربط القرم بمنطقة دونباس عبر أراضي أوكرانيا.
حول الأهمية الإستراتيجية لهذا الربط، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناة، لـ "بلا قيود
":
"هذا الربط سيوفر الأمن للدونباس، كما سيصبح ممرا لنقل السلع الاقتصادية، وأيضا السلع الإنسانية إلى بلدات ومدن تابعة لجمهورية دونيتسك تم تحريرها".
قطر تبحث مع روسيا الأزمة الأوكرانية
علق أستاذ العلوم السياسية والإعلام، علي الهيل في مداخلة مع "بلا قيود
" على زيارة وزير الخارجية القطري إلى موسكو وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وقال الهيل:
"قطر تحاول مسك العصا من المنتصف بين الولايات المتحدة وروسيا بحيث تحافظ على علاقاتها الجيدة مع الجانبين، وهي لها خبرة ومصداقية في تقريب وجهات النظر بين دول كثيرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...