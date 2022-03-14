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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/زيلينسكي-يطلب-من-البرلمان-الأوكراني-تمديد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-30-يوما-أخرى-1059909747.html
زيلينسكي يطلب من البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية في البلاد 30 يوما أخرى
زيلينسكي يطلب من البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية في البلاد 30 يوما أخرى
طلب فولوديمير زيلينسكي، من البرلمان الأوكراني، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T22:13+0000
2022-03-14T22:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال موقع "سترانا" الأوكراني، الثلاثاء، إن "زيلنسكي تقدم بطلب إلى البرلمان لتمديد الأحكام العرفية 30 يوما أخرى"، مضيفا أنه "سيتم تمديد العمل بالأحكام العرفية اعتبارا من 26 مارس/آذار".وبعدها بيوم أصدر زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، والتي ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزيرا-خارجية-روسيا-وتركيا-يناقشان-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-وسبل-إجلاء-مواطنين-أتراك-1059908491.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يطلب من البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية في البلاد 30 يوما أخرى

22:13 GMT 14.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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طلب فولوديمير زيلينسكي، من البرلمان الأوكراني، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى.
وقال موقع "سترانا" الأوكراني، الثلاثاء، إن "زيلنسكي تقدم بطلب إلى البرلمان لتمديد الأحكام العرفية 30 يوما أخرى"، مضيفا أنه "سيتم تمديد العمل بالأحكام العرفية اعتبارا من 26 مارس/آذار".
كان زيلينسكي أعلن الخميس 24 فبراير/شباط المنصرم فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وبعدها بيوم أصدر زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، والتي ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل إجلاء مواطنين أتراك
21:08 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:59 GMT
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