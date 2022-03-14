https://arabic.sputniknews.com/20220314/سفير-سوريا-لدى-طهران-نؤكد-موقف-دمشق-الداعم-للعملية-الروسية-الخاصة-في-إقليم-دونباس-1059901470.html
سفير سوريا لدى طهران: نؤكد موقف دمشق الداعم للعملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس
سفير سوريا لدى طهران: نؤكد موقف دمشق الداعم للعملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس
أكد السفير السوري لدى طهران شفيق ديوب، موقف بلاده الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها روسيا لتجنب المعركة "لكن... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:23+0000
2022-03-14T17:23+0000
2022-03-14T17:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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طهران - سبوتنيك. وقال ديوب، خلال لقائه السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان، اليوم الاثنين، إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين البدء بالعملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جاء بهدف حماية المصالح الأمنية والاستراتيجية للاتحاد الروسي والدفاع عن مواطني إقليم دونباس.ولفت إلى أن ما تواجهه روسيا الاتحادية هذه الأيام من هجمات منظمة ومدروسة سياسيا وعسكريا وإعلاميا واقتصاديا تهدف إلى استنزاف روسيا والإساءة إلى مكانتها على المستوى الدولي وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي وهي تشويه للحقائق والوقائع.ولفت السفير ديوب، إلى أن "سوريا واجهت مثل هذه الحملات خلال الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها منذ أكثر من 10 سنوات"، مؤكدا وقوف دمشق إلى جانب الاتحاد الروسي ودعم كل الخطوات التي تتخذها موسكو لحماية مصالحها الوطنية والدفاع عن شعبها بما فيها التوصل إلى حل سياسي للازمة عبر المفاوضات الجارية حاليا بين موسكو وكييف يضمن مصالح روسيا وحقوق شعبها.بدوره، عبر السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، عن شكر وتقدير بلاده لموقف دمشق الداعم لروسيا وتصويتها لمصلحة موسكو خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار السفير جاغاريان، إلى أن العلاقات بين دمشق وموسكو قديمة تاريخية وراسخة مبنية على الاحترام المتبادل وتخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على أن "هذه العلاقات ماضية في التقدم والازدهار إلى الأمام بقيادة الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد".ولفت إلى أن "السفراء الغربيين لدى طهران أوقفوا تواصلهم مع السفارة الروسية، مضيفا: "نحن لسنا قلقين من هذا الأمر وروسيا مكتفية ذاتيا في الكثير من المجالات و لديها الكثير من الأصدقاء في العالم".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تغطية-مباشرة-اليوم-التاسع-عشر-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059867777.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
سفير سوريا لدى طهران: نؤكد موقف دمشق الداعم للعملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس
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أكد السفير السوري لدى طهران شفيق ديوب، موقف بلاده الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها روسيا لتجنب المعركة "لكن لم يكن أمامها خيارا آخر".
طهران - سبوتنيك. وقال ديوب، خلال لقائه السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان، اليوم الاثنين، إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين البدء بالعملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس، جاء بهدف حماية المصالح الأمنية والاستراتيجية للاتحاد الروسي والدفاع عن مواطني إقليم دونباس.
ولفت إلى أن ما تواجهه روسيا الاتحادية هذه الأيام من هجمات منظمة ومدروسة سياسيا وعسكريا وإعلاميا واقتصاديا تهدف إلى استنزاف روسيا والإساءة إلى مكانتها على المستوى الدولي وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي وهي تشويه للحقائق والوقائع.
ولفت السفير ديوب، إلى أن "سوريا واجهت مثل هذه الحملات خلال الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها منذ أكثر من 10 سنوات"، مؤكدا وقوف دمشق إلى جانب الاتحاد الروسي ودعم كل الخطوات التي تتخذها موسكو لحماية مصالحها الوطنية والدفاع عن شعبها بما فيها التوصل إلى حل سياسي للازمة عبر المفاوضات الجارية حاليا بين موسكو وكييف يضمن مصالح روسيا
وحقوق شعبها.
بدوره، عبر السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، عن شكر وتقدير بلاده لموقف دمشق الداعم لروسيا وتصويتها لمصلحة موسكو خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع: "نحن كنا وما زلنا نقف إلى جانب سوريا وسنبقى ندعم الشعب السوري في الدفاع عن سيادة بلاده ووحدة أراضيها لمواجهة الإرهاب التكفيري".
وأشار السفير جاغاريان، إلى أن العلاقات بين دمشق وموسكو قديمة تاريخية وراسخة مبنية على الاحترام المتبادل وتخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على أن "هذه العلاقات ماضية في التقدم والازدهار إلى الأمام بقيادة الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد".
ولفت إلى أن "السفراء الغربيين لدى طهران أوقفوا تواصلهم مع السفارة الروسية، مضيفا: "نحن لسنا قلقين من هذا الأمر وروسيا مكتفية ذاتيا في الكثير من المجالات و لديها الكثير من الأصدقاء في العالم".
وأعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.