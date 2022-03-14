عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/شركة-سيارات-روسية-توقف-البيع-في-الولايات-المتحدة-1059873517.html
شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة
شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة
أعلن الموزع الرسمي لسيارات أواز الروسية في الولايات المتحدة شركة Bremach Inc تعليق الأنشطة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:39+0000
2022-03-14T08:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059873493_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_42b59ba21ec7f066fe4b8cd555dd64ed.jpg
كما وعدت الشركة بإعادة الأموال إلى العملاء الذين تركوا طلبات شراء سيارات روسية، حسبما نقل موقع Autonews عن الخدمة الصحفية للشركة.وقالت الشركة في بيان: "لأسباب واضحة، تم تعليق جميع عمليات Bremach. إن المبالغ النقدية المتبقية كوديعة للسيارات ستعاد إلى العملاء".يتم بيع أواز "باتريوت" في الولايات المتحدة تحت اسم Bremach 4 × 4. يتوافق هذا الإصدار مع تعديل Lux Premium للسوق الروسية.وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الموزع على الإنترنت، كانت تكلفة Bremach 4 × 4 في الولايات المتحدة 26405 دولارًا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059873493_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_4fdce03ce5ae5da5382658fae68b0408.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة

08:39 GMT 14.03.2022
© Photo / Bremach Inc.Bremach Taos
Bremach Taos - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Photo / Bremach Inc.
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الموزع الرسمي لسيارات أواز الروسية في الولايات المتحدة شركة Bremach Inc تعليق الأنشطة.
كما وعدت الشركة بإعادة الأموال إلى العملاء الذين تركوا طلبات شراء سيارات روسية، حسبما نقل موقع Autonews عن الخدمة الصحفية للشركة.
وقالت الشركة في بيان: "لأسباب واضحة، تم تعليق جميع عمليات Bremach. إن المبالغ النقدية المتبقية كوديعة للسيارات ستعاد إلى العملاء".
يتم بيع أواز "باتريوت" في الولايات المتحدة تحت اسم Bremach 4 × 4. يتوافق هذا الإصدار مع تعديل Lux Premium للسوق الروسية.
وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الموزع على الإنترنت، كانت تكلفة Bremach 4 × 4 في الولايات المتحدة 26405 دولارًا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала