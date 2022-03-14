https://arabic.sputniknews.com/20220314/شركة-سيارات-روسية-توقف-البيع-في-الولايات-المتحدة-1059873517.html
شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة
شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة
أعلن الموزع الرسمي لسيارات أواز الروسية في الولايات المتحدة شركة Bremach Inc تعليق الأنشطة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:39+0000
2022-03-14T08:39+0000
2022-03-14T08:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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كما وعدت الشركة بإعادة الأموال إلى العملاء الذين تركوا طلبات شراء سيارات روسية، حسبما نقل موقع Autonews عن الخدمة الصحفية للشركة.وقالت الشركة في بيان: "لأسباب واضحة، تم تعليق جميع عمليات Bremach. إن المبالغ النقدية المتبقية كوديعة للسيارات ستعاد إلى العملاء".يتم بيع أواز "باتريوت" في الولايات المتحدة تحت اسم Bremach 4 × 4. يتوافق هذا الإصدار مع تعديل Lux Premium للسوق الروسية.وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الموزع على الإنترنت، كانت تكلفة Bremach 4 × 4 في الولايات المتحدة 26405 دولارًا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة سيارات روسية توقف البيع في الولايات المتحدة
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أعلن الموزع الرسمي لسيارات أواز الروسية في الولايات المتحدة شركة Bremach Inc تعليق الأنشطة.
كما وعدت الشركة بإعادة الأموال إلى العملاء الذين تركوا طلبات شراء سيارات روسية، حسبما نقل موقع Autonews عن الخدمة الصحفية للشركة.
وقالت الشركة في بيان: "لأسباب واضحة، تم تعليق جميع عمليات Bremach
. إن المبالغ النقدية المتبقية كوديعة للسيارات ستعاد إلى العملاء".
يتم بيع أواز "باتريوت" في الولايات المتحدة تحت اسم Bremach 4 × 4. يتوافق هذا الإصدار مع تعديل Lux Premium للسوق الروسية.
وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الموزع على الإنترنت، كانت تكلفة Bremach 4 × 4 في الولايات المتحدة 26405 دولارًا.