https://arabic.sputniknews.com/20220314/ظهور-سلطعون-أزرق-عملاق-على-جانب-أحد-الطرق-في-البرازيل-فيديو-1059873756.html
ظهور سلطعون أزرق عملاق على جانب أحد الطرق في البرازيل... فيديو
ظهور سلطعون أزرق عملاق على جانب أحد الطرق في البرازيل... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور سلطعون أزرق عملاق على أحد الطرق في البرازيل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:45+0000
2022-03-14T08:45+0000
2022-03-14T08:45+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو أحد قائدي السيارات يتوقف عندما لاحظ شيئا غريبا على جانب الطريق، ثم خرج من سيارته ليفتش بين النباتات التي نمت بكثافة بمحاذاة الطريق.ونجح قائد السيارة في العثور على سلطعون أزرق حجمه كبير بشكل غير معتاد، وحاول السلطعون الدفاع عن نفسه عن إمساكه حيث راح يلوح بذراعيه الطويلتين لكن دون جدوى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور سلطعون أزرق عملاق على جانب أحد الطرق في البرازيل... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور سلطعون أزرق عملاق على أحد الطرق في البرازيل.
ويظهر الفيديو أحد قائدي السيارات يتوقف عندما لاحظ شيئا غريبا على جانب الطريق، ثم خرج من سيارته ليفتش بين النباتات التي نمت بكثافة بمحاذاة الطريق.
ونجح قائد السيارة في العثور على سلطعون أزرق حجمه كبير بشكل غير معتاد، وحاول السلطعون الدفاع عن نفسه عن إمساكه حيث راح يلوح بذراعيه الطويلتين لكن دون جدوى.