https://arabic.sputniknews.com/20220314/عصابة-تستولي-على-قصر-رجل-أعمال-روسي-في-لندن-1059890483.html
عصابة تستولي على قصر رجل أعمال روسي في لندن
عصابة تستولي على قصر رجل أعمال روسي في لندن
استولت مجموعة من مثيري الشغب والذين يطلقون على أنفسهم اسم حركة "ريزيست لندن" على قصر في لندن يملكه رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:14+0000
2022-03-14T14:14+0000
2022-03-14T14:14+0000
روسيا
بريطانيا
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وقال المخربون عبر حسابهم على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تهدف عملية الاستيلاء على القصر إلى دعم الشعب الأوكراني، وكذلك كل من يعارض العملية الخاصة في دونباس"، حسبما ذكرته صحيفة "ميرور".ويقع القصر في منطقة "بيلغريف" الراقية وسط لندن، وعلق مثيرو الشغب علم أوكرانيا على المبنى، بالإضافة إلى لافتات كتب على إحداها "هذا المبنى قد تم إخلاؤه".وتُظهر الصور من مكان الحادث سيارات الشرطة، وتشير إحدى منشورات "ريزيست لندن" إلى أن المتظاهرين "سيكونون سعداء بالحصول على دعم ضباط إنفاذ القانون".ويقول أعضاء الحركة إن "القصر سيستخدم لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، وكذلك لدعم شعوب جميع البلدان والمجموعات العرقية، كما دعا المخربون إلى الاستيلاء على قصور رجال الأعمال الروس والبريطانيين الآخرين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
عصابة تستولي على قصر رجل أعمال روسي في لندن
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استولت مجموعة من مثيري الشغب والذين يطلقون على أنفسهم اسم حركة "ريزيست لندن" على قصر في لندن يملكه رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.
وقال المخربون عبر حسابهم على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تهدف عملية الاستيلاء على القصر إلى دعم الشعب الأوكراني، وكذلك كل من يعارض العملية الخاصة في دونباس"، حسبما ذكرته صحيفة "ميرور"
.
ويقع القصر في منطقة "بيلغريف" الراقية وسط لندن، وعلق مثيرو الشغب علم أوكرانيا على المبنى، بالإضافة إلى لافتات كتب على إحداها "هذا المبنى قد تم إخلاؤه".
وتُظهر الصور من مكان الحادث سيارات الشرطة، وتشير إحدى منشورات "ريزيست لندن" إلى أن المتظاهرين "سيكونون سعداء بالحصول على دعم ضباط إنفاذ القانون".
ويقول أعضاء الحركة إن "القصر سيستخدم لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، وكذلك لدعم شعوب جميع البلدان والمجموعات العرقية، كما دعا المخربون إلى الاستيلاء على قصور رجال الأعمال الروس
والبريطانيين الآخرين".