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https://arabic.sputniknews.com/20220314/عمال-صينيون-يمشون-على-أسلاك-كهرباء-ارتفاعها-280-مترا-صور-1059897920.html
عمال صينيون يمشون على أسلاك كهرباء ارتفاعها 280 مترا... صور
عمال صينيون يمشون على أسلاك كهرباء ارتفاعها 280 مترا... صور
تعد صيانة أبراج الكهرباء والأسلاك الواصلة بينها من أكثر العمليات الفنية خطورة فهي تجري على ارتفاعات شاهقة وتحتاج إلى عمال محترفين يمكنهم أداء تلك المهام دون... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T16:16+0000
2022-03-14T16:16+0000
منوعات
الصين
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وتعد الصين من الدول الرائدة في مشروعات الطاقة الكهربائية خاصة أنها تقوم بتوسعات كبيرة حتى تلبي احتياجات اقتصادها الذي أصبح من أكبر الاقتصادات في العالم.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها ترصد جانبا من الأعمال التي تجري على خط لنقل التيار الكهربائي يمر على ارتفاعات كبيرة فوق أحد أنهارها.ونشرت الصحيفة تدوينة على "تويتر" تقول فيها إن "العمال المتخصصين في مجال الخطوط الكهربائية يعملون على خط نقل التيار المباشر المقدر بـ 800 كيلوفولت".ولفتت إلى أن الارتفاع الذي يؤدون عملهم عنده يصل إلى 280 مترا، مشيرة إلى أن تلك الخطوط تمر فوق نهر اليانغتسي في مقاطعة أنهوي الصينية.وأوضحت الصحيفة أن مشروع نقل الطاقة فائقة الجهد يمثل جزءا مهما من شبكة الطاقة الضخمة في الصين، التي تطلق عليها اسم "الطرق السريعة للطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211012/لحظة-تفجير-4-أبراج-شاهقة-في-محطة-طاقة-بريطانية-بمنتهى-الدقة-فيديو-1050418212.html
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منوعات, الصين

عمال صينيون يمشون على أسلاك كهرباء ارتفاعها 280 مترا... صور

16:16 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Rex Features
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تعد صيانة أبراج الكهرباء والأسلاك الواصلة بينها من أكثر العمليات الفنية خطورة فهي تجري على ارتفاعات شاهقة وتحتاج إلى عمال محترفين يمكنهم أداء تلك المهام دون تعريض حياتهم للخطر.
وتعد الصين من الدول الرائدة في مشروعات الطاقة الكهربائية خاصة أنها تقوم بتوسعات كبيرة حتى تلبي احتياجات اقتصادها الذي أصبح من أكبر الاقتصادات في العالم.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها ترصد جانبا من الأعمال التي تجري على خط لنقل التيار الكهربائي يمر على ارتفاعات كبيرة فوق أحد أنهارها.
ونشرت الصحيفة تدوينة على "تويتر" تقول فيها إن "العمال المتخصصين في مجال الخطوط الكهربائية يعملون على خط نقل التيار المباشر المقدر بـ 800 كيلوفولت".
محطة طاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2021
لحظة تفجير 4 أبراج شاهقة في محطة طاقة بريطانية بمنتهى الدقة... فيديو
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ولفتت إلى أن الارتفاع الذي يؤدون عملهم عنده يصل إلى 280 مترا، مشيرة إلى أن تلك الخطوط تمر فوق نهر اليانغتسي في مقاطعة أنهوي الصينية.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع نقل الطاقة فائقة الجهد يمثل جزءا مهما من شبكة الطاقة الضخمة في الصين، التي تطلق عليها اسم "الطرق السريعة للطاقة".
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