https://arabic.sputniknews.com/20220314/غانتس-إيران-عدوة-تريد-تدميرنا-والمواجهة-معها-تتطلب-المسؤولية-السياسية-والسلوك-الحذر-والحسم-العملي-1059893897.html

غانتس: إيران عدوة تريد تدميرنا والمواجهة معها تتطلب المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم العملي

غانتس: إيران عدوة تريد تدميرنا والمواجهة معها تتطلب المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم العملي

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إيران برغبتها في تدمير بلاده، مؤكدا أن "المواجهة معها تتطلب المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T14:57+0000

2022-03-14T14:57+0000

2022-03-14T14:57+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

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وقال غانتس، "نعلم ما تريده إيران ويمكننا القضاء على أي تهديد لوجودنا"، مشيرا أن "مناحيم بيغن، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، أمر بشن هجوم على المفاعل النووي العراقي لمنع العراق من التحول إلى بلد نووي"، حسب قناة مكان الإسرانيلية.وأضاف: "اليوم أيضا لدينا عدو يريد تدميرنا ويحاول إيجاد الوسائل لتحقيق هذه الرغبة، وهذا العدو اسمه إيران"، متابعا: "المواجهة مع إيران تتطلب الآن المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم العملي".يأتي ذلك غداة تعرض مدينة أربيل العراقية، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان، أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/إيران-تحذر-إسرائيل-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الاعتداء-الإجرامي-الأخير-1059793440.html

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