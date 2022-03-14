https://arabic.sputniknews.com/20220314/غوغل-تقضي-على-تطبيق-ذكي-يحجب-الإعلانات-على-يوتيوب-بصفة-غير-رسمية-1059887560.html
"غوغل" تقضي على تطبيق ذكي يحجب الإعلانات على "يوتيوب" بصفة غير رسمية
"غوغل" تقضي على تطبيق ذكي يحجب الإعلانات على "يوتيوب" بصفة غير رسمية
أوقفت شركة "غوغل" الأمريكية تطبيقا ذكيا على هواتف وأجهزة "أندرويد"، كان يحجب الإعلانات من فيديوهات "يوتيوب" بطريقة غير رسمية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:09+0000
2022-03-14T13:09+0000
2022-03-14T13:09+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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وتطبيق "فانسد" هو تطبيق شهير يتبع لجهة خارجية لنظام تشغيل "أندرويد"، ويسمح لمستخدمي "يوتيوب" بحظر جميع إعلانات الفيديو على تطبيق الفيديوهات الشهير، دون الحاجة إلى الحصول على اشتراك "بريميوم" رسمي.وتتيح خدمة "يوتيوب بريميوم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارا أمريكيا تقريبا.وأعلن منشئو تطبيق "فانسد" أنه سيتم إغلاقه خلال الأيام المقبلة "لأسباب قانونية"، لكنه سيستمر في العمل لأي شخص قام بتثبيته حاليا على أجهزة "أندرويد" دون تلقيه أي تحديثات مستقبلية، وهو ما يجعله من المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبا.وأضاف مطورو "فانسد" في تصريحات لموقع "ذا فيرج" أن "غوغل" طلب منهم أن يزيلوا جميع إشاراتهم إلى موقع "يوتيوب"، وأن يغيروا شعاره، وأن يحذفوا روابط تحميله، فضلا عن حذف جميع الروابط المتعلقة بمنتجات "يوتيوب".ويعتبر تطبيق "فانسد" هو أحدث ضحية في إجراءات شركة "غوغل" ضد تطبيقات الطرف الثالث التي تملك وصولا إلى "يوتيوب".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
"غوغل" تقضي على تطبيق ذكي يحجب الإعلانات على "يوتيوب" بصفة غير رسمية
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أوقفت شركة "غوغل" الأمريكية تطبيقا ذكيا على هواتف وأجهزة "أندرويد"، كان يحجب الإعلانات من فيديوهات "يوتيوب" بطريقة غير رسمية.
وتطبيق "فانسد" هو تطبيق شهير يتبع لجهة خارجية لنظام تشغيل "أندرويد"، ويسمح لمستخدمي "يوتيوب" بحظر جميع إعلانات الفيديو على تطبيق الفيديوهات الشهير، دون الحاجة إلى الحصول على اشتراك "بريميوم" رسمي.
وتتيح خدمة "يوتيوب بريميوم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارا أمريكيا تقريبا.
وأعلن منشئو تطبيق "فانسد" أنه سيتم إغلاقه خلال الأيام المقبلة "لأسباب قانونية"، لكنه سيستمر في العمل لأي شخص قام بتثبيته حاليا على أجهزة "أندرويد" دون تلقيه أي تحديثات مستقبلية، وهو ما يجعله من المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبا.
وأضاف مطورو "فانسد" في تصريحات لموقع "ذا فيرج"
أن "غوغل" طلب منهم أن يزيلوا جميع إشاراتهم إلى موقع "يوتيوب"، وأن يغيروا شعاره، وأن يحذفوا روابط تحميله، فضلا عن حذف جميع الروابط المتعلقة بمنتجات "يوتيوب".
ويعتبر تطبيق "فانسد" هو أحدث ضحية في إجراءات شركة "غوغل" ضد تطبيقات الطرف الثالث التي تملك وصولا إلى "يوتيوب".