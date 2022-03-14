https://arabic.sputniknews.com/20220314/قائد-سابق-كبير-في-الجيش-البريطاني-يدعو-الناتو-لاغتيال-بوتين-أو-اعتقاله-ومحاكمته-1059880886.html

قائد سابق كبير في الجيش البريطاني يدعو الناتو لاغتيال بوتين أو اعتقاله ومحاكمته

قائد سابق كبير في الجيش البريطاني يدعو الناتو لاغتيال بوتين أو اعتقاله ومحاكمته

كرر القائد السابق في الجيش البريطاني ريتشارد كيمب، تصريحات قالها السناتور الأمريكي ليندسي غراهام قبل أيام، حول "اغتيال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T11:18+0000

2022-03-14T11:18+0000

2022-03-14T11:18+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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ونقلت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية عن كيمب، حثه لقوات الناتو على "النظر في جميع الخيارات لإزاحة بوتين من السلطة بما يشمل قتله، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون هذا السيناريو قابلا للتطبيق أو مرغوبا".ويرى الكولونيل الذي قاد القوات البريطانية في أفغانستان وعمل في لجنة الاستخبارات الوطنية، أن بوتين يمثل "تهديدا دائما ومميتا"، وأن قتله قد يكون "غير مستساغ" بالنسبة للبعض، لكنه قد يساعد في إنقاذ آلاف الأرواح.وقال كيمب (69 عاما) إن على حلف الناتو والحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا سيناريو اغتيال الرئيس الروسي، مستشهدا بعمليات اغتيال أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي وقاسم سليماني، فقد قتلوا جميعهم لتجنب التهديدات التي يمثلونها بالنسبة للغرب، على حد قوله.وكان السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام،، قد دعا أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري، "شخصا ما في روسيا لقتل هذا الرجل" في إشارة إلى الرئيس بوتين. وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات السيناتور الأمريكي البارز، قائلا: "في الجو المتوتر للغاية لا يتمكن الجميع من الحفاظ على سلامتهم العقلية".ووجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، طلب توضيح رسمي للسلطات الأمريكية بشأن تصريحات السيناتور غراهام، معربة عن إدانتها الشديدة لتلك التصريحات.وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن "تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن درجة الخوف من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة للروس تخطت نطاقها المألوف.

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روسيا, فلاديمير بوتين