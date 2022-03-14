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قائد شرطة أبوظبي يجري مباحثات مع وزير إسرائيلي
قائد شرطة أبوظبي يجري مباحثات مع وزير إسرائيلي
أجرى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مباحثات مع عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:26+0000
2022-03-14T07:26+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع المزروعي بفريج في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين.وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الشرطية والأمنية.وشارك في اللقاء أيضا اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات وعدد من الضباط.ووقّعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/استئناف-حركة-الطيران-بين-إسرائيل-والإمارات-بعد-تدخل-الشاباك-1059437951.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قائد شرطة أبوظبي يجري مباحثات مع وزير إسرائيلي

07:26 GMT 14.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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أجرى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مباحثات مع عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المزروعي بفريج في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين.
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وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الشرطية والأمنية.
وشارك في اللقاء أيضا اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات وعدد من الضباط.
ووقّعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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