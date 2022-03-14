https://arabic.sputniknews.com/20220314/قصف-مركز-لتدريب-المرتزقة-غربي-أوكرانيا-وتركيا-واليونان-تتفقان-على-تحسين-العلاقات-1059904765.html

قصف مركز لتدريب المرتزقة غربي أوكرانيا... وتركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات

قصف مركز لتدريب المرتزقة غربي أوكرانيا... وتركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية، استهدفت مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T18:47+0000

2022-03-14T18:47+0000

2022-03-14T18:47+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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قصف مركز لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا.. وتركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات قصف مركز لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا.. وتركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات

الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب المرتزقة غربي أوكرانيا وجولة جديدة من المفاوضات تنطلق اليوموأضاف أن الهجوم " أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستنعقد، الاثنين 14 مارس/ آذار، من خلال تقنية الفيديو.وقال عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، إن الوفدين أحرزا تقدما مهما، وإنه من الممكن أن يتوصلا قريبا إلى مشروع اتفاقات، على حد قوله.وأكد الباحث أن "الجانب الروسي متفوق ميدانيا، ويستخدم تقنيات حديثة في العمليات، مقابل التقنيات القديمة التي تستخدمها أوكرانيا، لافتا إلى أن ميزان العمليات يميل لصالح روسيا على الأرض".وحول المفاوضات الجارية حاليا، أشار إلى أن "الجميع يضغط على زيلنيسكي للقبول بشروط روسيا بأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة"، منوها إلى أن "ظهور أسلحة بيولوجية لمعامل أمريكية في أوكرانيا أعطى لروسيا قوة في التفاوض مع الجانب الأوكراني".بعد فترة من التوتر... تركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقاتأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفقا، الأحد 13 مارس/ آذار، على تحسين العلاقات على الرغم من الخلافات الممتدة منذ سنوات بين البلدين.وقال البيان : "على الرغم من الخلافات بين تركيا واليونان، فقد اتفق الجانبان في الاجتماع، الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحسين العلاقات الثنائية".وأكد أن العوامل التي أدت للانفتاح بين اليونان وتركيا ناتجة أساسا عن تخلي بعض الحلفاء عنها، حيث لم تعد الامارات في وارد دعم اليونان في التصعيد، كما أن فرنسا منشغلة بانتخاباتها، إضافة للتقارب بين تركيا مع إسرائيل، ومصر بدرجة أقل.الحزب الدستوري الحرّ يدعو خلال تظاهرات بالعاصمة التونسية لانتخابات تشريعية مبكرةدعا الحزب الدستوري الحر في تونس خلال مظاهرة احتجاجية، الأحد 13 مارس، إلى إنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي، قيس سعيد.وأكدت أن "سعيد تغاضى عن معالجة الاقتصاد"، مؤكدة في نفس الوقت أن الحزب الدستوري لن يتركهم يفككون الدولة، محذرة من أن "صمت الشعب سيجعل تونس مثل أفقر دول العالم".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي، لطفي العماري، إن الاستشارة الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي والتي تهدف لتعديل الدستور، انطلقت بخطوات بطيئة ولم تقنع الشباب، كما أنها سقطت في أسئلة لا يجيب عليها إلا المختصين.واستبعد العماري أن يتحرك الشارع مجددا، لأنه "مشغول حاليا باهتماماته الاقتصادية، ويرى أن هذه الاستشارة من انشغالات النخبة السياسية"، مشيرا إلى أن "نهاية مدة الاستشارة الوطنية في 20 مارس، والجميع بانتظار هذا التاريخ ومضمون كلمة الرئيس التي ستعقبه".يمكنكمم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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