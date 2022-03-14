https://arabic.sputniknews.com/20220314/كيف-تنعكس-هجمات-أربيل-على-جهود-التوصل-لاتفاق-خلال-محادثات-فيينا؟-1059887250.html
كيف تنعكس هجمات أربيل على جهود التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا؟
كيف تنعكس هجمات أربيل على جهود التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا؟
أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:54+0000
2022-03-14T15:54+0000
2022-03-14T15:54+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059886586_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3a9733ee7123bcccf9dd17ca83a1db03.png
14-3 Bewodouh Doaa
كيف تنعكس هجمات أربيل على جهود التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا؟
وأشارت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، إلى أن "الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية، يُعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية".من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهجوم بصواريخ باليستية على أربيل يهدد جهود إنهاء المحادثات النووية مع إيران.تعليقا على هذا الموضوع، شكك الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء النشوع، في الأسباب التي أعلنتها ايران لاستهداف أربيل، قائلا: "إن طهران لن تستطيع القيام بذلك في حالة وجود أي كيان اسرائيلي في أربيل، وأنها لو كانت تريد أن تضرب إسرائيل لقامت بذلك من خلال الأراضي السورية"، مضيفا أن إيران قامت بهذه الضربة بسبب موقف الكرد من تشكيل الحكومة. كما أعرب عن استغرابه من عدم قيام منظومات الصواريخ الأمريكية الموجودة في أربيل بصد الصواريخ الإيرانية.وحول الرد العراقي المتوقع على هذه الهجمات أوضح، النشوع، أن الحكومة العراقية لا تستطيع مواجهة الوجود الإيراني في العراق، حيث تمتلك طهران أذرعا كثيرة في العراق لدرجة أن بعض الجهات والأحزاب السياسية قد أيدت الضربة الإيرانية.من جانبه قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، د محمد محسن أبو النور، إن: "هناك صراعا إسرائيليا إيرانيا تتسارع وتيرته قبل الذهاب إلى قرار سياسي بخصوص مفاوضات فيينا، فكل طرف يحاول الحصول على أكبر مكسب استراتيجي في الإقليم من خلال عمليات عسكرية".وأوضح أنه من خلال العملية الإيرانية الأخيرة نجد أن هناك رسالة سياسية أكبر منها عسكرية إلى إسرائيل، وهي أن إيران تعرف المواقع الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية الموجودة على حدودها والتي نشرتها إسرائيل عبر الحدود الإيرانية في السنوات الماضية، حيث تزامن مع هذه العملية تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في محافظة أذربيجان شمال غربي ايران.ورأى أنه إذا أقدمت إسرائيل على القيام بعملية عسكرية تجاه مصالح إيرانية فإن طهران سترد ردا كبيرا عسكريا وأمنيا ضد المصالح الإسرائيلية.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059886586_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5a3b7c903491ccfa604d145c1b988014.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
كيف تنعكس هجمات أربيل على جهود التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا؟
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأشارت رئاسة الوزراء العراقية
، في بيان لها، إلى أن "الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية، يُعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهجوم بصواريخ باليستية على أربيل يهدد جهود إنهاء المحادثات النووية مع إيران.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن محادثات مع العراق لتزويده بأنظمة دفاع جوي بعد الهجوم الباليستي، الذي أكد الحرس الثوري الايراني أنه استهدف "مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة".
تعليقا على هذا الموضوع، شكك الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء النشوع، في الأسباب التي أعلنتها ايران لاستهداف أربيل، قائلا: "إن طهران لن تستطيع القيام بذلك في حالة وجود أي كيان اسرائيلي في أربيل، وأنها لو كانت تريد أن تضرب إسرائيل لقامت بذلك من خلال الأراضي السورية"، مضيفا أن إيران قامت بهذه الضربة بسبب موقف الكرد من تشكيل الحكومة. كما أعرب عن استغرابه من عدم قيام منظومات الصواريخ الأمريكية الموجودة في أربيل بصد الصواريخ الإيرانية.
وحول الرد العراقي المتوقع على هذه الهجمات أوضح، النشوع، أن الحكومة العراقية لا تستطيع مواجهة الوجود الإيراني
في العراق، حيث تمتلك طهران أذرعا كثيرة في العراق لدرجة أن بعض الجهات والأحزاب السياسية قد أيدت الضربة الإيرانية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن على الاعتداء الإيراني على سيادة أراضيه.
من جانبه قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، د محمد محسن أبو النور، إن: "هناك صراعا إسرائيليا إيرانيا تتسارع وتيرته قبل الذهاب إلى قرار سياسي بخصوص مفاوضات فيينا، فكل طرف يحاول الحصول على أكبر مكسب استراتيجي في الإقليم من خلال عمليات عسكرية".
وأوضح أنه من خلال العملية الإيرانية الأخيرة
نجد أن هناك رسالة سياسية أكبر منها عسكرية إلى إسرائيل، وهي أن إيران تعرف المواقع الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية الموجودة على حدودها والتي نشرتها إسرائيل عبر الحدود الإيرانية في السنوات الماضية، حيث تزامن مع هذه العملية تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في محافظة أذربيجان شمال غربي ايران.
ولفت أبو النور، إلى أنه من وجهة النظر الإيرانية، فإن ما حدث يقوي موقف إيران في مفاوضات فيينا ويجعل التوقيع على اتفاق نووي بمعزل عن أي صلاحيات إيرانية في الإقليم.
ورأى أنه إذا أقدمت إسرائيل على القيام بعملية عسكرية تجاه مصالح إيرانية فإن طهران سترد ردا كبيرا عسكريا وأمنيا ضد المصالح الإسرائيلية.
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"