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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220314/كييف-تعلق-تجنيد-المرتزقة-بعد-هجوم-القوات-المسلحة-الروسية-1059871506.html
كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية
كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية
أوقف منظم إرسال المتطوعين الفرنسيين إلى أوكرانيا تجنيد المرتزقة بقرار كييف، والذي تم بعد تصفية القوات المسلحة الروسية لما يصل إلى 180 متطوعًا وصلوا إلى... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:53+0000
2022-03-14T07:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لقناة "زفيزدا"، قال أحد المنظمين الرئيسيين لإرسال متطوعين فرنسيين إلى أوكرانيا، هوغو بيليغريني، إنه في الوقت الحالي تم تعليق تجنيد المتطوعين في الفيلق الدولي بقرار من الجانب الأوكراني.يشار إلى أنه نتيجة الضربة الروسية قتل فرنسي واحد على الأقل.
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أخبار أوكرانيا

كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية

07:53 GMT 14.03.2022
© REUTERS / STRINGERالقوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا 4 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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أوقف منظم إرسال المتطوعين الفرنسيين إلى أوكرانيا تجنيد المرتزقة بقرار كييف، والذي تم بعد تصفية القوات المسلحة الروسية لما يصل إلى 180 متطوعًا وصلوا إلى أوكرانيا.
وفقًا لقناة "زفيزدا"، قال أحد المنظمين الرئيسيين لإرسال متطوعين فرنسيين إلى أوكرانيا، هوغو بيليغريني، إنه في الوقت الحالي تم تعليق تجنيد المتطوعين في الفيلق الدولي بقرار من الجانب الأوكراني.
يشار إلى أنه نتيجة الضربة الروسية قتل فرنسي واحد على الأقل.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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