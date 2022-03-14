https://arabic.sputniknews.com/20220314/كييف-تعلق-تجنيد-المرتزقة-بعد-هجوم-القوات-المسلحة-الروسية-1059871506.html
كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية
كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية
أوقف منظم إرسال المتطوعين الفرنسيين إلى أوكرانيا تجنيد المرتزقة بقرار كييف، والذي تم بعد تصفية القوات المسلحة الروسية لما يصل إلى 180 متطوعًا وصلوا إلى... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:53+0000
2022-03-14T07:53+0000
2022-03-14T07:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لقناة "زفيزدا"، قال أحد المنظمين الرئيسيين لإرسال متطوعين فرنسيين إلى أوكرانيا، هوغو بيليغريني، إنه في الوقت الحالي تم تعليق تجنيد المتطوعين في الفيلق الدولي بقرار من الجانب الأوكراني.يشار إلى أنه نتيجة الضربة الروسية قتل فرنسي واحد على الأقل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تعلق تجنيد المرتزقة بعد هجوم القوات المسلحة الروسية
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أوقف منظم إرسال المتطوعين الفرنسيين إلى أوكرانيا تجنيد المرتزقة بقرار كييف، والذي تم بعد تصفية القوات المسلحة الروسية لما يصل إلى 180 متطوعًا وصلوا إلى أوكرانيا.
وفقًا لقناة "زفيزدا"، قال أحد المنظمين الرئيسيين لإرسال متطوعين فرنسيين إلى أوكرانيا، هوغو بيليغريني، إنه في الوقت الحالي تم تعليق تجنيد المتطوعين في الفيلق الدولي بقرار من الجانب الأوكراني.
يشار إلى أنه نتيجة الضربة الروسية قتل فرنسي واحد على الأقل.