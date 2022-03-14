https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-روسيا-تؤكد-استئناف-عمل-اللجنة-الدستورية-السورية-نهاية-الشهر-الجاري-1059879298.html

لافروف: روسيا تؤكد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية نهاية الشهر الجاري

لافروف: روسيا تؤكد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية نهاية الشهر الجاري

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين إن "روسيا تؤكد خططها لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف في نهاية مارس/آذار". 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T10:58+0000

2022-03-14T10:58+0000

2022-03-14T10:58+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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وأضاف لافروف عقب محادثاته مع وزير الخارجية القطري: "في الآونة الأخيرة، كان السيد بيدرسن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، في روسيا، كما التقيت به يوم الخميس الماضي في أنطاليا، ونؤكد خططًا لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية نهاية الشهر الجاري في جنيف".وشدد لافروف على "عقد الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول سوريا في وقت قريب".وأكد نائب وزير الخارجية السورية، أيمن سوسان، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي يترأس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات بصيغة " أستانا"، أن "ممثلي الحكومة السورية مستعدون للمشاركة في الجلسة الجديدة للجنة الدستورية في جنيف أوائل عام 2022".وقال سوسان لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للمشاركة في الاجتماع في جنيف وننتظر دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جلسة جديدة".وأضاف سوسان أن "دمشق لم تتواصل بعد مع إدارة جو بايدن، لكن يمكنها إجراء حوار في حال احترمت الولايات المتحدة سيادة البلاد".وقال سوسان في سياق رده على سؤال بهذا الشأن: "ليس بعد، لكننا مستعدون لبحث القضية السورية مع أي دولة، حتى لو كان لدينا خلافات، يصبح الحوار ضرورة وليس ترفا، لذلك يمكننا إجراء حوار مع أي دولة مع أي شخص".

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