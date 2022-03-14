https://arabic.sputniknews.com/20220314/لقاء-يجمع-والد-ميسي-بإدارة-برشلونة-فهل-اقتربت-عودة-ميسي-إلى-الفريق؟-1059874007.html
لقاء يجمع والد ميسي بإدارة برشلونة... فهل اقتربت عودة ميسي إلى الفريق؟
لقاء يجمع والد ميسي بإدارة برشلونة... فهل اقتربت عودة ميسي إلى الفريق؟
التقى خورخي ميسي، والد مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بممثلي برشلونة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:55+0000
2022-03-14T08:55+0000
2022-03-14T08:55+0000
العالم
أخبار ميسي
نادي برشلونة
باريس جان جيرمان
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ووفقا لمنشور شاركه الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو عبر منصة تويتر، تواصل والد لاعب كرة القدم ميسي، مع قيادة الفريق الكتالوني قبل أيام قليلة، وكان الغرض من الزيارة مناقشة عودة ميسي من باريس سان جيرمان إلى النادي الإسباني.وأفادت مصادر أن ميسي كان قد التقى بممثلي برشلونة، في 25 يناير/كانون الثاني، حيث تناول لاعب كرة القدم العشاء في أحد مطاعم برشلونة مع المدير الفني للنادي الكتالوني تشافي ولاعب الوسط سيرغيو بوسكيتس.وخاض ميسي 18 مباراة في الدوري مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، ولديه هدفين وعشر تمريرات حاسمة، وذلك بعد انتقاله من برشلونة هذا الموسم والذي حقق معه إنجازات كبيرة، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وأصبح بطل إسبانيا عشر مرات، كما حصد الأرجنتيني جائزة الكرة الذهبية سبع مرات لأفضل لاعب كرة قدم في العام.وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد قامت بتوجيه هتافات مسيئة وشتائم ضد ميسي إلى جانب زميله البرازيلي نيمار جونيور، أمس الأحد، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام بوردو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، وذلك بسبب ما قدمه اللاعبان من أداء "دون المستوى المطلوب"، بينما هتفت لمبابي فقط، وذلك بعد الخسارة المدوية للفريق الفرنسي أمام ريال مدريد 1-3، ووداع دوري أبطال أوروبا، بحسب موقع "إرم نيوز".
https://arabic.sputniknews.com/20220125/ميسي-يجتمع-بتشافي-وبوسكيتس-في-برشلونةفيديو-1057046367.html
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العالم, أخبار ميسي, نادي برشلونة, باريس جان جيرمان
لقاء يجمع والد ميسي بإدارة برشلونة... فهل اقتربت عودة ميسي إلى الفريق؟
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التقى خورخي ميسي، والد مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بممثلي برشلونة.
ووفقا لمنشور شاركه الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو عبر منصة تويتر، تواصل والد لاعب كرة القدم ميسي، مع قيادة الفريق الكتالوني قبل أيام قليلة، وكان الغرض من الزيارة مناقشة عودة ميسي من باريس سان جيرمان إلى النادي الإسباني.
وأفادت مصادر أن ميسي كان قد التقى بممثلي برشلونة، في 25 يناير/كانون الثاني، حيث تناول لاعب كرة القدم العشاء في أحد مطاعم برشلونة مع المدير الفني للنادي الكتالوني تشافي ولاعب الوسط سيرغيو بوسكيتس.
وخاض ميسي 18 مباراة في الدوري مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، ولديه هدفين وعشر تمريرات حاسمة، وذلك بعد انتقاله من برشلونة هذا الموسم والذي حقق معه إنجازات كبيرة، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وأصبح بطل إسبانيا عشر مرات، كما حصد الأرجنتيني جائزة الكرة الذهبية سبع مرات لأفضل لاعب كرة قدم في العام.
وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد قامت بتوجيه هتافات مسيئة وشتائم ضد ميسي إلى جانب زميله البرازيلي نيمار جونيور، أمس الأحد، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام بوردو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، وذلك بسبب ما قدمه اللاعبان من أداء "دون المستوى المطلوب"، بينما هتفت لمبابي فقط، وذلك بعد الخسارة المدوية للفريق الفرنسي أمام ريال مدريد 1-3، ووداع دوري أبطال أوروبا، بحسب موقع "إرم نيوز
".