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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/ما-تركته-كتيبة-هاوتزر-أوكرانية-قبل-دخول-القوات-الروسية-1059876559.html
ما تركته كتيبة "هاوتزر" أوكرانية قبل دخول القوات الروسية
ما تركته كتيبة "هاوتزر" أوكرانية قبل دخول القوات الروسية
هربت كتيبة هاوتزر، تابعة للواء المدفعية البحرية 406، من موقعها في بيرديانسك قبل دخول القوات المسلحة الروسية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:48+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

ما تركته كتيبة "هاوتزر" أوكرانية قبل دخول القوات الروسية

11:48 GMT 14.03.2022
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هربت كتيبة هاوتزر، تابعة للواء المدفعية البحرية 406، من موقعها في بيرديانسك قبل دخول القوات المسلحة الروسية.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik
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مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورجندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
جندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik
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جندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

ثكنات عسكرية لوحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

 ثكنات عسكرية لوحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik
/
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ثكنات عسكرية لوحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik
/
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مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik
/
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معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik
/
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معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik
/
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جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورأحذية لعناصر وحدة المدفعية التابعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
أحذية لعناصر وحدة المدفعية التابعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
أحذية لعناصر وحدة المدفعية التابعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik
/
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معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik
/
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جندي يتفقد مبنى الثكنات العسكرية التابعة لوحدة مدفعية، التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022

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