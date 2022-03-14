ما تركته كتيبة "هاوتزر" أوكرانية قبل دخول القوات الروسية

العملية العسكرية لحماية دونباس

تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.