https://arabic.sputniknews.com/20220314/مجلس-الدولة-في-ليبيا-ينتخب-أعضاء-لجنة-التوافق-بشأن-إعداد-القاعدة-الدستورية-المنظمة-للانتخابات-1059904493.html
مجلس الدولة في ليبيا ينتخب أعضاء لجنة التوافق بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات
مجلس الدولة في ليبيا ينتخب أعضاء لجنة التوافق بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات
أعلن مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، اليوم الاثنين، انتخاب أعضاء لجنة التوافق بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T18:39+0000
2022-03-14T18:39+0000
2022-03-14T18:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالفتاح حبلوص، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، أن "هذا الانتخاب جاء ضمن جلسة رسمية عقدت اليوم الhثنين بنصاب قانوني بحضور 60 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة".وأضاف حبلوص، أنه "تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء اللجنة المشكلة من قِبل المجلس الأعلى للدولة 12 عضو مقسمة على الأقاليم الثلاثة بواقع 4 لكل إقليم".وتابع: "تم الاتفاق على أن تكون هناك حصة للمرأة في كل مجموعة مع مراعاة المكونات الاجتماعية للأقاليم من أمازيغ وتبو وطوارق".مجموعة أعضاء الغربفوزية كروان، فتح الله السليني، أحمد يعقوب، شعبان بوستةمجموعة أعضاء الشرقآمال الصلابي، عبدالكريم العبيدي، كامل الجطلاوي، موسى فرجمجموعة أعضاء الجنوبشكري الأمين، عبدالقادر حويلي، محمد عبدالهادي، زينب شتيوصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/باشاغا-بقاء-الدبيبة-في-مكتبه-لن-يمنعنا-من-ممارسة-مهامنا-في-مكان-آخر-من-طرابلس-1059903479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مجلس الدولة في ليبيا ينتخب أعضاء لجنة التوافق بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات
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أعلن مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، اليوم الاثنين، انتخاب أعضاء لجنة التوافق بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالفتاح حبلوص، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك
، أن "هذا الانتخاب جاء ضمن جلسة رسمية عقدت اليوم الhثنين بنصاب قانوني بحضور 60 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة".
وأضاف حبلوص، أنه "تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء اللجنة المشكلة من قِبل المجلس الأعلى للدولة 12 عضو مقسمة على الأقاليم الثلاثة بواقع 4 لكل إقليم".
وتابع: "تم الاتفاق على أن تكون هناك حصة للمرأة في كل مجموعة مع مراعاة المكونات الاجتماعية للأقاليم من أمازيغ وتبو وطوارق".
فوزية كروان، فتح الله السليني، أحمد يعقوب، شعبان بوستة
آمال الصلابي، عبدالكريم العبيدي، كامل الجطلاوي، موسى فرج
شكري الأمين، عبدالقادر حويلي، محمد عبدالهادي، زينب شتي
وصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.