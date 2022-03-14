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https://arabic.sputniknews.com/20220314/محافظ-أربيل-يحمل-الحكومة-العراقية-مسؤولية-انتهاك-السيادة-1059888233.html
محافظ أربيل يحمل الحكومة العراقية مسؤولية "انتهاك السيادة"
محافظ أربيل يحمل الحكومة العراقية مسؤولية "انتهاك السيادة"
حمّل محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، أوميد خوشناو، الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية عن انتهاك سيادة البلاد من قبل دول أخرى. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:23+0000
2022-03-14T13:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
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وكان خوشناو يعلق على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أربيل بعد يوم من استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.ومضى بقوله: "تعرضت أربيل عدة مرات للاستهداف من جانب الإرهابيين وفصائل مجهولة كشفت هوياتها فيما بعد، لكن الآن تنتهك دولة (في إشارة إلى إيران) سيادة دولة أخرى، وتقوم بدون سبب أو مبرر بقصف العاصمة أربيل بالصواريخ".ونفى خوشناو الرواية الإيرانية، بأن المواقع التي تم قصفها في المدينة تحتوي على مقرات إسرائيلية، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة "معلومة ويمكن القدوم والاطلاع عليها ومعرفة ما إذا كانت المناطق التي طالها القصف الصاروخي قرى ومزارع تخص الأهالي أم لا".وتابع مستدركا: "هناك أماكن كثيرة أقرب إلى الدولة الإيرانية وفيها قواعد إسرائيلية. هنا إقليم كردستان وتتحمل الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولية منع تكرار هذه الأحداث حسب القوانين الدولية".واليوم الاثنين، تفقد الكاظمي الموقع الذي تعرض لأضرار نتيجة القصف الصاروخي الإيراني، وفقا لمكتبه الإعلامي.وفي وقت سابق، قال الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-حول-هجوم-أربيل-حذرنا-العراق-من-أن-قوى-خارجية-تستخدم-أراضيه-ضدنا-1059872484.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران

محافظ أربيل يحمل الحكومة العراقية مسؤولية "انتهاك السيادة"

13:23 GMT 14.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIدخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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حمّل محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، أوميد خوشناو، الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية عن انتهاك سيادة البلاد من قبل دول أخرى.
وكان خوشناو يعلق على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أربيل بعد يوم من استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.
وقال محافظ أربيل: "الحكومة العراقية هي المسؤولة عن منع قيام دولة أخرى بانتهاك سيادة البلد".
ومضى بقوله: "تعرضت أربيل عدة مرات للاستهداف من جانب الإرهابيين وفصائل مجهولة كشفت هوياتها فيما بعد، لكن الآن تنتهك دولة (في إشارة إلى إيران) سيادة دولة أخرى، وتقوم بدون سبب أو مبرر بقصف العاصمة أربيل بالصواريخ".
ونفى خوشناو الرواية الإيرانية، بأن المواقع التي تم قصفها في المدينة تحتوي على مقرات إسرائيلية، مشيرا إلى أن المواقع المستهدفة "معلومة ويمكن القدوم والاطلاع عليها ومعرفة ما إذا كانت المناطق التي طالها القصف الصاروخي قرى ومزارع تخص الأهالي أم لا".
وتابع مستدركا: "هناك أماكن كثيرة أقرب إلى الدولة الإيرانية وفيها قواعد إسرائيلية. هنا إقليم كردستان وتتحمل الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولية منع تكرار هذه الأحداث حسب القوانين الدولية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
إيران حول هجوم أربيل: حذرنا العراق من أن "قوى خارجية" تستخدم أراضيه ضدنا
08:26 GMT
واليوم الاثنين، تفقد الكاظمي الموقع الذي تعرض لأضرار نتيجة القصف الصاروخي الإيراني، وفقا لمكتبه الإعلامي.
وفي وقت سابق، قال الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".
وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
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