https://arabic.sputniknews.com/20220314/مخرج-مصري-ينشر-صورا-لسمير-صبري-من-المستشفى-بعد-أزمته-الصحية-الأخيرة-1059894279.html
مخرج مصري ينشر صورا لسمير صبري من المستشفى بعد أزمته الصحية الأخيرة
مخرج مصري ينشر صورا لسمير صبري من المستشفى بعد أزمته الصحية الأخيرة
نشر المخرج المصري مجدي أحمد علي صورا تجمعه مع الممثل والمطرب سمير صبري في المستشفى إذ يمكث لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية، مؤخرا. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:04+0000
2022-03-14T15:04+0000
2022-03-14T15:04+0000
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وأرفق مجدى أحمد علي عبر حسابه في "فيسبوك" تعليقا على الصور كتب فيه: "سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم 2 طلعت حرب شكرا لكل الأطباء العظام والعاملين بالمستشفى الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار".وفيلم "2 طلعت حرب" من تأليف هنزادة فكري وإخراج مجدي أحمد علي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم محمود قابيل، وعبير صبري، وسمير صبري، وأحمد وفيق، سهر الصايغ، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع
مخرج مصري ينشر صورا لسمير صبري من المستشفى بعد أزمته الصحية الأخيرة
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نشر المخرج المصري مجدي أحمد علي صورا تجمعه مع الممثل والمطرب سمير صبري في المستشفى إذ يمكث لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية، مؤخرا.
وأرفق مجدى أحمد علي عبر حسابه في "فيسبوك" تعليقا على الصور كتب فيه: "سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم 2 طلعت حرب شكرا لكل الأطباء العظام والعاملين بالمستشفى الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار".
وفيلم "2 طلعت حرب" من تأليف هنزادة فكري وإخراج مجدي أحمد علي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم محمود قابيل، وعبير صبري، وسمير صبري، وأحمد وفيق، سهر الصايغ، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.