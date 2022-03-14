https://arabic.sputniknews.com/20220314/مدرب-المريخ-السوداني-يسافر-بشكل-مفاجئ-قبل-مواجهة-الأهلي-المصري-1059881932.html
مدرب المريخ السوداني يسافر بشكل مفاجئ قبل مواجهة الأهلي المصري
مدرب المريخ السوداني يسافر بشكل مفاجئ قبل مواجهة الأهلي المصري
أعلن نادي المريخ السوداني رحيل مدربه الإنجليزي، لي كلارك، عن العاصمة الخرطوم والتوجه إلى القاهرة دون علم الإدارة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:33+0000
2022-03-14T11:33+0000
2022-03-14T11:33+0000
رياضة
مجتمع
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ووضع كلارك فريقه في موقف حرج، حيث تأتي مغادرته المفاجئة قبل أيام من مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.ونشر موقع "اليوم السابع" بيان نادي المريخ الذي قال فيه إن "المدرب الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال غادرا الخرطوم مساء الأحد إلى القاهرة دون علم القطاع الرياضي؛ في تأكيد جديد على عدم احترامهما للنادي ومسؤوليه".وانتقد البيان المدرب الإنجليزي، قائلا إنه "فاجأ الجميع في الظهور الأول للمريخ بأخطاء فنية كانت واضحة لكل متابع لمسيرة نادي المريخ؛ عبر تغيير طريقة اللعب في أول مباراة تنافسية، وتوليف بعض اللاعبين في غير وظائفهم؛ مما تسبب في خسارة الفريق نقتطين كان قريبا منهما أمام صنداونز الجنوب أفريقي".وتابع: "بعيدا عن الأمور الفنية فقد أسهمت سياسات المدرب الإنجليزي بعد عودته للمريخ في توسيع الهوة بينه واللاعبين، عبر الانفعالات غير المبررة سواء أثناء المباريات أو بعدها، أو في المؤتمرات الصحفية، أو تكوين رأيه في بعض اللاعبين عبر الوشايات".يذكر أن نادي المريخ يدخل مواجهة الأهلي وهو يتساوى معه ومع الهلال السوداني في عدد النقاط، حيث جمع كل منهم 4 نقاط بعد مرور 4 جولات، ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة قبل جولتين على الختام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
مدرب المريخ السوداني يسافر بشكل مفاجئ قبل مواجهة الأهلي المصري
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أعلن نادي المريخ السوداني رحيل مدربه الإنجليزي، لي كلارك، عن العاصمة الخرطوم والتوجه إلى القاهرة دون علم الإدارة.
ووضع كلارك فريقه في موقف حرج، حيث تأتي مغادرته المفاجئة قبل أيام من مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.
ونشر موقع "اليوم السابع
" بيان نادي المريخ الذي قال فيه إن "المدرب الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال غادرا الخرطوم مساء الأحد إلى القاهرة دون علم القطاع الرياضي؛ في تأكيد جديد على عدم احترامهما للنادي ومسؤوليه".
وبحسب البيان، فقد عقد القطاع الرياضي في النادي اجتماعا مساء الأحد، ورأى المجتمعون بالإجماع "رفع توصية لمجلس إدارة النادي بخصم 50% من راتب المدرب لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، والتأكيد على عدم جدوى استمرارهما في النادي، والتوصية بإعفائهما، وتكليف إبراهيم حسين مدربا للفريق في مواجهتي الأهلي وصنداونز".
وانتقد البيان المدرب الإنجليزي، قائلا إنه "فاجأ الجميع في الظهور الأول للمريخ بأخطاء فنية كانت واضحة لكل متابع لمسيرة نادي المريخ؛ عبر تغيير طريقة اللعب في أول مباراة تنافسية، وتوليف بعض اللاعبين في غير وظائفهم؛ مما تسبب في خسارة الفريق نقتطين كان قريبا منهما أمام صنداونز الجنوب أفريقي".
وتابع: "بعيدا عن الأمور الفنية فقد أسهمت سياسات المدرب الإنجليزي بعد عودته للمريخ في توسيع الهوة بينه واللاعبين، عبر الانفعالات غير المبررة سواء أثناء المباريات أو بعدها، أو في المؤتمرات الصحفية، أو تكوين رأيه في بعض اللاعبين عبر الوشايات".
يذكر أن نادي المريخ يدخل مواجهة الأهلي وهو يتساوى معه ومع الهلال السوداني في عدد النقاط، حيث جمع كل منهم 4 نقاط بعد مرور 4 جولات، ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة قبل جولتين على الختام.