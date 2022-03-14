https://arabic.sputniknews.com/20220314/مرتضى-منصور-يكشف-عن-أحد-ضحايا-برنامج-رامز-جلال-في-رمضان-2022-1059897267.html
مرتضى منصور يكشف عن أحد ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2022
مرتضى منصور يكشف عن أحد ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2022
كشف رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عن أحد المشاهير من ضحايا برنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب، والذي سيعرض خلال شهر رمضان العام... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T16:00+0000
2022-03-14T16:00+0000
2022-03-14T16:00+0000
رمضان
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
مرتضى منصور
منوعات
أخبار الزمالك اليوم
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وأشار منصور في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، أمس الأحد، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، إلى أن حارس المرمى، محمد أبو جبل، طلب الحصول على جواز سفره منه لكي يسافر من أجل تسجيل حلقة مع رامز جلال.وقال: "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل بي وبأمير مرتضى منصور لكي يحصل على جواز سفره".وأردف: "كنت أعتقد أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية من أجل التعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".وأكد مرتضى منصور أن طلب محمد أبو جبل منه الحصول على جواز سفره لتصوير حلقة مع رامز جلال هو دليل على أن برنامجه الرمضاني مفبرك، وأن كل ضيوفه يدركون أنهم سيقعون ضحايا لمقلبه، وقال معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، يمثلوا على الناس وكل دي أفلام".وكان نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة الماضي عدم تجديد عقود العديد من لاعبيه، وهم محمد أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام فريق الوداد المغربي في استاد القاهرة القاهرة بهدف دون رد، وغادر من دور المجموعات.وأكد رامز جلال أنه يواصل تقديم برنامجه للمقالب في رمضان 2022 على شاشة فضائية "إم بي سي مصر"، دون أن يفصح عن مضمون فكرته الرئيسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, مرتضى منصور, منوعات, أخبار الزمالك اليوم
مرتضى منصور يكشف عن أحد ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2022
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كشف رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عن أحد المشاهير من ضحايا برنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب، والذي سيعرض خلال شهر رمضان العام الحالي.
وأشار منصور في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، أمس الأحد، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، إلى أن حارس المرمى، محمد أبو جبل، طلب الحصول على جواز سفره منه لكي يسافر من أجل تسجيل حلقة مع رامز جلال.
وقال: "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل بي وبأمير مرتضى منصور لكي يحصل على جواز سفره".
وأردف: "كنت أعتقد أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية من أجل التعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".
وأكد مرتضى منصور أن طلب محمد أبو جبل منه الحصول على جواز سفره لتصوير حلقة مع رامز جلال هو دليل على أن برنامجه الرمضاني مفبرك، وأن كل ضيوفه يدركون أنهم سيقعون ضحايا لمقلبه، وقال معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، يمثلوا على الناس وكل دي أفلام".
وكان نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة الماضي عدم تجديد عقود العديد من لاعبيه
، وهم محمد أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام فريق الوداد المغربي في استاد القاهرة القاهرة بهدف دون رد، وغادر من دور المجموعات.
وأكد رامز جلال أنه يواصل تقديم برنامجه للمقالب في رمضان 2022 على شاشة فضائية "إم بي سي مصر"، دون أن يفصح عن مضمون فكرته الرئيسية
.