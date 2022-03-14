https://arabic.sputniknews.com/20220314/مروحيات-روسيا-محصنة-ضد-صواريخ-ستينغر-1059882048.html
مروحيات روسيا محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
مروحيات روسيا محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
المروحيات التابعة لسلاح الجو الروسي مزودة بنظام يحميها من الصواريخ المضادة للطائرات عامة وصواريخ "ستينغر" الأمريكية خاصة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:36+0000
2022-03-14T11:36+0000
2022-03-14T11:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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يحمل النظام المخصص لصد هجوم صواريخ "ستينغر" اسم مدينة فيتيبسك البيلاروسية. وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن المروحيات المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا مزودة بجهاز "فيتيبسك" حين نشرت قبل أيام مقطع فيديو يُظهر كيف يحمي جهاز "فيتيبسك" إحدى المروحيات التي تدعم منفذي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يُخطر الجهاز طاقم قيادة المروحية "كا-52" بهجوم صاروخ "ستينغر". ويظل طاقم قيادة المروحية إبان ذلك يلتزم الهدوء، تاركا "فيتيبسك" يتعامل مع الصواريخ المهاجمة بنفسه.وبدأت روسيا تنتج أجهزة "فيتيبسك" منذ عام 2015. وسرعان ما أطلق على الجهاز "مَلَك الحماية" بسبب قدرته على كشف إطلاق الصواريخ الموجهة ودفعها عن أهدافها وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا". ومن أجل ذلك يلجأ الجهاز إلى استخدام التشويش الإلكتروني.ويقدر الجهاز على صد صواريخ جو/ جو أيضا.بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مروحيات روسيا محصنة ضد صواريخ "ستينغر"
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المروحيات التابعة لسلاح الجو الروسي مزودة بنظام يحميها من الصواريخ المضادة للطائرات عامة وصواريخ "ستينغر" الأمريكية خاصة.
يحمل النظام المخصص لصد هجوم صواريخ "ستينغر" اسم مدينة فيتيبسك البيلاروسية. وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن المروحيات المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا مزودة بجهاز "فيتيبسك" حين نشرت قبل أيام مقطع فيديو يُظهر كيف يحمي جهاز "فيتيبسك" إحدى المروحيات التي تدعم منفذي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يُخطر الجهاز طاقم قيادة المروحية "كا-52" بهجوم صاروخ "ستينغر". ويظل طاقم قيادة المروحية إبان ذلك يلتزم الهدوء، تاركا "فيتيبسك" يتعامل مع الصواريخ المهاجمة بنفسه.
وبدأت روسيا تنتج أجهزة "فيتيبسك" منذ عام 2015. وسرعان ما أطلق على الجهاز "مَلَك الحماية" بسبب قدرته على كشف إطلاق الصواريخ الموجهة ودفعها عن أهدافها وفقا لما ذكرته
"روسيسكايا غازيتا". ومن أجل ذلك يلجأ الجهاز إلى استخدام التشويش الإلكتروني.
ويقدر الجهاز على صد صواريخ جو/ جو أيضا.
بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.