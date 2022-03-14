https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-على-أربيل-1059874722.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصدر بيانا بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصدر بيانا بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل

أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، بيانا للتعليق على الهجمات ‏الصاروخية الإيرانية على اربيل في إقليم كردستان في العراق.‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:14+0000

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وأكد سوليفان في بيانه أن "أمريكا تدين بشدة الهجوم الصاروخي لإيران على إقليم كردستان، والذي استهدف منزلا مدنيا في أربيل عاصمة إقليم كردستان دون سبب".وشدد أن "أمريكا ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى كاظمي، وقادة كردستان، رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء، مسرور بارزاني، سيوقفون الهجوم على سيادة العراق وإقليم كردستان".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق أمس الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قال، أمس الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز، قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا"، مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-حول-هجوم-أربيل-حذرنا-العراق-من-أن-قوى-خارجية-تستخدم-أراضيه-ضدنا-1059872484.html

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