https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-خامنئي-يهاجم-السعودية-بعد-إعدام-81-شخصا-ويكشف-من-مهد-لها-الطريق-أمام-القتل-العلني-1059900995.html

مستشار خامنئي يهاجم السعودية بعد إعدام 81 شخصا ويكشف من مهد لها الطريق أمام "القتل العلني"

مستشار خامنئي يهاجم السعودية بعد إعدام 81 شخصا ويكشف من مهد لها الطريق أمام "القتل العلني"

أدان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، "إعدام 81 شخصا في المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن "صمت ما يسمى حقوق الإنسان مهد الطريق لأعمال... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T17:00+0000

2022-03-14T17:00+0000

2022-03-14T17:00+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

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وقال ولايتي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، إن "هذا العمل والقتل العلني يظهران وجه الحكومة السعودية أكثر فأكثر"، مؤكدا أن مثل "هذه الجريمة المخزية ستسجل بلا شك في التاريخ".وأشار مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إلى صمت المجتمع الدولي وما يسمى بمؤسسات حقوق الإنسان تجاه هذا العمل وغيره من الجرائم والظلم الذي تتعرض له الشعوب الإسلامية في المنطقة، مؤكدا أن "صمت المنظمات الدولية وما يسمى بحقوق الإنسان، مهد لتزايد الاعتداء والجرائم، بما في ذلك القتل العلني في السعودية".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، إن العمل "لا إنساني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة الواجبة لهم قبل إعدامهم".وأدان البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان عن هذه الجرائم في السعودية"، واصفا الأمر بأنه "علامة على نفاق الغرب في استغلال مفهوم حقوق الإنسان سياسيا ضد الدول المستقلة".وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.وختم البيان بالقول إن "الأحكام تم تأييدها من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم هذا اليوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/الرئيس-الإيراني-يعلق-على-إعدام-81-شخصا-في-السعودية-1059891344.html

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