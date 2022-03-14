عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-رئيس-مكتب-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-التواصل-صعب-لكنه-مستمر-1059877777.html
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر
قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا صعبة، لكنها مستمرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T10:30+0000
2022-03-14T10:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
وفي وقت سابق، بدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة فيديو كونفرنس.وكتب بودولياك على قناته في تلغرام: "الأطراف تعبر بنشاط عن مواقفها، وقد تم توضيحها بالفعل. الاتصال صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".وقد أجريت ثلاث جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، بشأن تسوية العلاقات. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر

10:30 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 14.03.2022)
© Belta / الذهاب إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Belta
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا صعبة، لكنها مستمرة.
وفي وقت سابق، بدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة فيديو كونفرنس.
وكتب بودولياك على قناته في تلغرام: "الأطراف تعبر بنشاط عن مواقفها، وقد تم توضيحها بالفعل. الاتصال صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".
وقد أجريت ثلاث جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، بشأن تسوية العلاقات. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала