https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-رئيس-مكتب-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-التواصل-صعب-لكنه-مستمر-1059877777.html
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر
قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا صعبة، لكنها مستمرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T10:30+0000
2022-03-14T10:30+0000
2022-03-14T10:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق، بدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة فيديو كونفرنس.وكتب بودولياك على قناته في تلغرام: "الأطراف تعبر بنشاط عن مواقفها، وقد تم توضيحها بالفعل. الاتصال صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".وقد أجريت ثلاث جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، بشأن تسوية العلاقات. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مستشار رئيس مكتب زيلينسكي بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: التواصل صعب لكنه مستمر
10:30 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا صعبة، لكنها مستمرة.
وفي وقت سابق، بدأت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة فيديو كونفرنس.
وكتب بودولياك على قناته في تلغرام: "الأطراف تعبر بنشاط عن مواقفها، وقد تم توضيحها بالفعل. الاتصال صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".
وقد أجريت ثلاث جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، بشأن تسوية العلاقات. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.